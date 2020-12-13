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Москва

Екатерина Андреева на новый год прыгнет на лыжах с вертолёта 

News.ru 1 час назад
Андреева прыгнет на лыжах с вертолета
Фото: Instagram
Телеведущая Екатерина Андреева рассказала, что на Новый год уедет из Москвы в Сибирь, где у неё запланирован активный отдых, включающий прыжок с вертолёта на лыжах и гонки на хаски.
По словам Андреевой, она не хочет на Новый год «фланировать в вечерних платьях» между гостиной и туалетом, поэтому отправится с близкими людьми в Сибирь, где у неё намечена обширная развлекательная программа, пишут «7 дней».

Я и группа неприсоединившихся к панике рванём в Сибирь. Ведь как встретишь новый год, так его и проведёшь. Поэтому планы у нас большие и даже экстремальные. Будем покорять на снегоходе заброшенный золотой прииск в тайге, прыгать с вертолёта на лыжах на склон горы и гонять на хаски, — рассказала популярная телеведущая.

Как сообщал NEWS.ru, ранее Екатерина Андреева под постом бизнесмена Яна Яновского в комментариях критически отозвалась по поводу общественного страха перед заражением коронавирусной инфекцией нового типа. По её словам, народ пандемией «дурят».
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Комментарии 4
Общество , Ян Яновский , Екатерина Андреева , журнал "7 Дней" , Москва
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