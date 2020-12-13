Андреева прыгнет на лыжах с вертолета

Я и группа неприсоединившихся к панике рванём в Сибирь. Ведь как встретишь новый год, так его и проведёшь. Поэтому планы у нас большие и даже экстремальные. Будем покорять на снегоходе заброшенный золотой прииск в тайге, прыгать с вертолёта на лыжах на склон горы и гонять на хаски, — рассказала популярная телеведущая.