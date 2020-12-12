Ещё
Далее:
Читайте также:
Самые страшные истории про террористов
Самые страшные истории про террористов Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Гинцбург сравнил сроки действия вакцин «Спутник V» и Pfizer 

Газета.Ru и ещё 17 2 часа назад
В России назвали преимущества вакцины «Спутник V» перед зарубежными препаратами
Фото: РИА Новости
Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" действует около двух лет, а зарубежный препарат компаний Pfizer и BioNTech — четыре-пять месяцев. Об этом заявил глава НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург, пишет ТАСС.
В то же время глава центра уточнил, что для точных данных необходимы дополнительные эксперименты. Гинцбург уточнил, что "Спутник V" был создан на основе вакцины против Эболы.

"Аналогичный вакцинный препарат дает защиту на протяжении двух лет минимум, может быть и больше. На какой срок будет давать защиту препараты Pfizer, трудно сказать, но, исходя из общего механизма действия таких препаратов, надо думать, что срок защиты будет составлять не больше 4, от силы 5 месяцев", — сказал он.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V".
В мире с начала пандемии зарегистрировано 71 млн заболевших, 49 млн выздоровели, больше 1,6 млн человек скончались. В России выявили уже 2,6 млн человек с COVID-19.
Видео дня. Умер артист Валентин Гафт
Газета.Ru: последние новости
Патриарх Кирилл выразил соболезнования семье умершего Гафта Патриарх Кирилл выразил соболезнования семье умершего Гафта Умер народный артист России Николай Иванов Умер народный артист России Николай Иванов На юге России заметили смертельно опасных пауков На юге России заметили смертельно опасных пауков
Комментарии 150
Общество , Александр Гинцбург , Pfizer , Российский фонд прямых инвестиций , ИТАР-ТАСС , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Девушка в пуховике искупалась в Черном море и попала на видео
00:24
Девушка в пуховике искупалась в Черном море и попала на видео
Общество
Появилось видео запуска ракет «Булава» с подлодки «Владимир Мономах»
00:46
Появилось видео запуска ракет «Булава» с подлодки «Владимир Мономах»
Оружие
Вмерзшие в лед автомобили в Балашихе попали на видео
04:03
Вмерзшие в лед автомобили в Балашихе попали на видео
Катастрофы
Появилось видео с места гибели пятилетней девочки и ее отца в Москве
00:45
Появилось видео с места гибели пятилетней девочки и ее отца в Москве
Происшествия
Магомед Исмаилов устроил потасовку на парковке и попал на видео
00:22
Магомед Исмаилов устроил потасовку на парковке и попал на видео
Общество
Автомобиль въехал в толпу активистов Black Lives Matter и попал на видео
00:42
Автомобиль въехал в толпу активистов Black Lives Matter и попал на видео
Происшествия США
Аршавин появился на публике с новой возлюбленной и попал на видео
00:22
Аршавин появился на публике с новой возлюбленной и попал на видео
Шоу-бизнес
Опубликовано видео с места крупного ДТП во Владивостоке
00:54
Опубликовано видео с места крупного ДТП во Владивостоке
Происшествия
Подростки умылись водой из унитаза и попали на видео
00:19
Подростки умылись водой из унитаза и попали на видео
Происшествия
Крупный жираф погнался за туристами и попал на видео
01:37
Крупный жираф погнался за туристами и попал на видео
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение