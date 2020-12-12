Сегодня ушел из жизни замечательный актер и талантливый поэт Валентин Гафт

В последний год он тяжело болел, боролся с осложнениями после инсульта. И вот болезнь все же победила.

«Инсульт был у него. 85 лет, вот это последствия инсульта. Он продержался довольно долго после инсульта. Мы его продержали», — приводит ее слова 5 Канал.

Как ранее писал «Рамблер», Прощание с Валентином Гафтом пройдет 15 декабря в театре «Современник».

Об этом Телеграм-каналу «Раньше всех. Ну почти» сообщил директор театра.

А похороны знаменитого актера состоятся в этот же день, на Троекуровском кладбище в Москве.