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Москва

Супруга назвала причину смерти Валентина Гафта 

Ирина Лебедева 46 минут назад
Сегодня ушел из жизни замечательный актер и талантливый поэт Валентин Гафт.
В последний год он тяжело болел, боролся с осложнениями после инсульта. И вот болезнь все же победила.
Вдова актера, народная артистка РФ Ольга Остроумова сообщила, что причиной смерти Валентина Иосифовича был инсульт.

«Инсульт был у него. 85 лет, вот это последствия инсульта. Он продержался довольно долго после инсульта. Мы его продержали», — приводит ее слова 5 Канал.

Как ранее писал «Рамблер», Прощание с Валентином Гафтом пройдет 15 декабря в театре «Современник».
Названо место похорон Валентина Гафта
Об этом Телеграм-каналу «Раньше всех. Ну почти» сообщил директор театра.
А похороны знаменитого актера состоятся в этот же день, на Троекуровском кладбище в Москве.
Общество , Видео , Валентин Гафт , Ольга Остроумова
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