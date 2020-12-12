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Названо место похорон Валентина Гафта 

Ирина Лебедева 41 минуту назад
Прощание с Валентином Гафтом пройдет 15 декабря в театре «Современник».
Об этом Телеграм-каналу «Раньше всех. Ну почти» сообщил директор театра.
А похороны знаменитого актера состоятся в этот же день, на Троекуровском кладбище в Москве.
Умер актер Валентин Гафт
Гафт упокоится на аллее актеров — таково желание близких Валентина Иосифовича.

"Валентина Иосифовича похоронят на Троекуровском кладбище на аллее деятелей искусств. Похороны планируются на 15 декабря", — приводит ТАСС слова источника в сфере культуры.

Как ранее писал «Рамблер», супруга деятеля искусства Ольга Остроумова подтвердила информацию о смерти мужа.
По предварительной версии, причиной смерти артиста стал инсульт.
В августе 2019 года деятеля искусства уже госпитализировали с аналогичным диагнозом, но тогда Валентин Иосифович смог относительно восстановиться.
Общество , Видео , Валентин Гафт , Ольга Остроумова , ИТАР-ТАСС
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