Названо место похорон Валентина Гафта 

Все новости на карте

Прощание с Валентином Гафтом пройдет 15 декабря в театре «Современник».

Об этом Телеграм-каналу «Раньше всех. Ну почти» сообщил директор театра.

А похороны знаменитого актера состоятся в этот же день, на Троекуровском кладбище в Москве

Гафт упокоится на аллее актеров — таково желание близких Валентина Иосифовича.

"Валентина Иосифовича похоронят на Троекуровском кладбище на аллее деятелей искусств. Похороны планируются на 15 декабря", — приводит ТАСС слова источника в сфере культуры.

По предварительной версии, причиной смерти артиста стал инсульт.

В августе 2019 года деятеля искусства уже госпитализировали с аналогичным диагнозом, но тогда Валентин Иосифович смог относительно восстановиться.