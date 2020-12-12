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Умер актер Валентин Гафт 

Ирина Лебедева 25 минут назад
Скончался известнейший актер, любимец публики Валентин Гафт.
Об этом сообщила ТАСС его супруга. Актеру было 85 лет, ранее он перенес инсульт.
Валентин Гафт родился в 1935 году в Москве. С юных лет был увлечен театром, играл в школьной самодеятельности. Поступил в Школу-студию МХАТ, учился вместе с Олегом Табаковым, Игорем Квашой, Михаилом Козаковым. После окончания вуза играл в нескольких театрах, но признание публики пришло после ролей в Ленкоме. В 1969-м артист получил приглашение от Олега Ефремова, и стал играть в «Современнике». Этому театру он остался верен до конца дней.
Кинематографическая карьера Гафта также сложилась не в одночасье. У него уже было несколько небольших ролей, когда его заметил Эльдар Рязанов. Слава пришла к артисту буквально после первых картин. режиссера Эльдара Рязанова. Их сотрудничество началось в 1979-м, и было очень плодотворным. Далее Гафта стали наперебой приглашать сниматься и другие известные режиссеры.
Зрители запомнили актера по ролям в фильмах «Гараж», «О бедном гусаре замолвите слово», далее были «Старые клячи», «Чародеи», и множество других кинолент: «Мастер и Маргарита», «Сирота казанская», «Утомлённые солнцем 2: Предстояние».
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Общество , Видео , Валентин Гафт
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