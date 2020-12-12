Умер актер Валентин Гафт 

Скончался известнейший актер, любимец публики Валентин Гафт.

Об этом сообщила ТАСС его супруга. Актеру было 85 лет, ранее он перенес инсульт.

Валентин Гафт родился в 1935 году в Москве. С юных лет был увлечен театром, играл в школьной самодеятельности. Поступил в Школу-студию МХАТ, учился вместе с Олегом Табаковым, Игорем Квашой, Михаилом Козаковым. После окончания вуза играл в нескольких театрах, но признание публики пришло после ролей в Ленкоме. В 1969-м артист получил приглашение от Олега Ефремова, и стал играть в «Современнике». Этому театру он остался верен до конца дней.

Кинематографическая карьера Гафта также сложилась не в одночасье. У него уже было несколько небольших ролей, когда его заметил Эльдар Рязанов. Слава пришла к артисту буквально после первых картин. режиссера Эльдара Рязанова. Их сотрудничество началось в 1979-м, и было очень плодотворным. Далее Гафта стали наперебой приглашать сниматься и другие известные режиссеры.

Зрители запомнили актера по ролям в фильмах «Гараж», «О бедном гусаре замолвите слово», далее были «Старые клячи», «Чародеи», и множество других кинолент: «Мастер и Маргарита», «Сирота казанская», «Утомлённые солнцем 2: Предстояние».