Итальянский волонтер Дзанетти получил паспорт гражданина РФ

«Руководители УВМ ГУ МВД России по Красноярскому краю встретились с Валерио Дзанетти и разъяснили ему порядок приема в российское гражданство. На заседании комиссии главка итальянский волонтер признан носителем русского языка. Благодаря помощи сотрудников полиции были оперативно собраны и оформлены все необходимые документы и решение о приеме в гражданство Российской Федерации принято в кратчайший срок. Торжественно прозвучали слова присяги гражданина Российской Федерации, произносимые Валерио Дзанетти. Волонтер дал клятву соблюдать Конституцию нашей страны и законодательство, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции.