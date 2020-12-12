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Москва

Волонтер из Италии Валерио Дзанетти принял российское гражданство 

Министерство внутренних дел Российской Федерации и ещё 6 2 часа назад
Итальянский волонтер Дзанетти получил паспорт гражданина РФ
Фото: РИА Новости

«Сегодня, в День Конституции Российской Федерации, в городе Красноярске волонтер из Италии Валерио Дзанетти принял российское гражданство. Торжественное мероприятие с участием начальника ГУ МВД России по Красноярскому краю генерал-лейтенанта полиции Александра Речицкого и губернатора Красноярского края Александра Усса состоялось в новом здании Управления по вопросам миграции краевого главка», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На прошлой неделе Валерио Дзанетти во время беседы с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным высказал просьбу о принятии в российское гражданство. Валерио живет в Красноярском крае на протяжении восьми лет. Он преподает иностранные языки, а также принимает участие в волонтерском движении «Мы вместе» — оказывает помощь пожилым людям в период сложной эпидемиологической обстановки.

«Руководители УВМ ГУ МВД России по Красноярскому краю встретились с Валерио Дзанетти и разъяснили ему порядок приема в российское гражданство. На заседании комиссии главка итальянский волонтер признан носителем русского языка. Благодаря помощи сотрудников полиции были оперативно собраны и оформлены все необходимые документы и решение о приеме в гражданство Российской Федерации принято в кратчайший срок. Торжественно прозвучали слова присяги гражданина Российской Федерации, произносимые Валерио Дзанетти. Волонтер дал клятву соблюдать Конституцию нашей страны и законодательство, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции.

После этого начальник краевого главка Александр Речицкий вручил Валерио Дзанетти российский паспорт», — рассказала Ирина Волк.
Новый гражданин России в ответном слове поблагодарил Президента Владимира Путина, органы государственной власти и сотрудников полиции, оперативно оказавших ему помощь в осуществлении мечты.
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Общество , Александр Усс , Ирина Волк , Владимир Путин , МВД , Италия , Красноярск , Красноярский Край
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