Врачи рассказали, как подготовиться к прививке от коронавируса

Перед вакцинацией от коронавируса желательно сдать ПЦР-тест на COVID-19 и кровь на наличие антител, заявила завлабораторией Центра имени Гамалеи Елена Бурцева

«Очень желательно перед вакцинацией сдать ПЦР-тест и кровь на антитела к коронавирусу. Лучше всего сделать это за сутки до процедуры. Старайтесь не контактировать с больными коронавирусом две недели», — цитирует Ura.ru Бурцеву.

Она также отметила, что перед вакцинацией человек должен быть здоров в целом, не иметь высокой температуры и респираторной симптоматики.

В свою очередь врач-аллерголог Владимир Болибок сообщил, что беременность — противопоказание к вакцинации «Спутник-V».

«Поэтому если женщина в себе не уверена, то нужно сначала сделать экспресс-тест на беременность», — сказал врач.

Он также подчеркнул, что нельзя принимать алкоголь за три дня до вакцинации, в день процедуры и три дня после. «Кроме того, иммунитет к коронавирусу разовьется через три недели после второй дозы, поэтому в течение всех шести недель необходимо соблюдать масочно-перчаточный режим и социальную дистанцию», — добавил аллерголог.