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Россиянам рассказали, как подготовиться к прививке от COVID-19 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 12 декабря 2020
Врачи рассказали, как подготовиться к прививке от коронавируса
Фото: РИА Новости
Перед вакцинацией от коронавируса желательно сдать ПЦР-тест на COVID-19 и кровь на наличие антител, заявила завлабораторией Центра имени Гамалеи Елена Бурцева.

«Очень желательно перед вакцинацией сдать ПЦР-тест и кровь на антитела к коронавирусу. Лучше всего сделать это за сутки до процедуры. Старайтесь не контактировать с больными коронавирусом две недели», — цитирует Ura.ru Бурцеву.

Она также отметила, что перед вакцинацией человек должен быть здоров в целом, не иметь высокой температуры и респираторной симптоматики.
В свою очередь врач-аллерголог Владимир Болибок сообщил, что беременность — противопоказание к вакцинации «Спутник-V».

«Поэтому если женщина в себе не уверена, то нужно сначала сделать экспресс-тест на беременность», — сказал врач.

Он также подчеркнул, что нельзя принимать алкоголь за три дня до вакцинации, в день процедуры и три дня после. «Кроме того, иммунитет к коронавирусу разовьется через три недели после второй дозы, поэтому в течение всех шести недель необходимо соблюдать масочно-перчаточный режим и социальную дистанцию», — добавил аллерголог.
В начале декабря было объявлено о начале масштабной вакцинации россиян от COVID-19. Более 100 тыс. человек в России уже получили вакцину не в рамках клинических исследований, более 2 млн получат ее в декабре. В первую очередь прививку предлагают сделать работникам образования и здравоохранения, а также социальных служб. Согласно данным производителя, эффективность вакцины «Спутник V» превышает 91%.
В августе президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от COVID-19. Кроме того, скоро будет зарегистрирована третья вакцина — от Центра имени Чумакова РАН. Все зарегистрированные российские вакцины от коронавируса признаны эффективными и безопасными. В настоящее время Россия разрабатывает еще не менее десяти вакцин от коронавируса.
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Общество , Елена Бурцева , Владимир Болибок , Владимир Путин , Москва
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