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Умер известный доктор и советский секс-просветитель Лев Щеглов 

Вероника Полынина 34 минуты назад
Умер известный доктор и советский секс-просветитель Лев Щеглов
Фото: YouTube / Лев Щеглов
Сексолог и психотерапевт Лев Щеглов скончался в Санкт-Петербурге в возрасте 74 лет. О его смерти рассказал публицист Борис Вишневский в Facebook.

«Кошмар, друзья… Ушел Лев Щеглов. Проклятый ковид… Последние дни был уже на аппарате ИВЛ, но мы надеялись на пусть и малые, но все-таки шансы… Светлая память… Дорогой Лев, как больно…», — написал Вишневский.

Как сообщает «Фонтанка», знаменитый секс-просветитель заразился коронавирусом в конце ноября, его лечили в больнице №122 имени Соколова.
Лев Щеглов — советский и российский сексолог и психотерапевт, врач высшей квалификационной категории, общественный деятель. Доктор медицинских наук, профессор. Учредитель и ректор санкт-петербургского Института психологии и сексологии. Автор 15 монографий и научно-популярных книг, 130 научных публикаций по проблемам сексологии, психотерапии и психоанализа, более 500 научно-популярных статей и интервью. Автор оригинальной программы переподготовки специалистов по междисциплинарной психологии «Теория и практика психолого-сексологического консультирования».
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Общество , Лев Щеглов , Борис Вишневский
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