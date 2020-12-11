Умер известный доктор и советский секс-просветитель Лев Щеглов 

«Кошмар, друзья… Ушел Лев Щеглов. Проклятый ковид… Последние дни был уже на аппарате ИВЛ, но мы надеялись на пусть и малые, но все-таки шансы… Светлая память… Дорогой Лев, как больно…», — написал Вишневский.

Как сообщает «Фонтанка», знаменитый секс-просветитель заразился коронавирусом в конце ноября, его лечили в больнице №122 имени Соколова.

Лев Щеглов — советский и российский сексолог и психотерапевт, врач высшей квалификационной категории, общественный деятель. Доктор медицинских наук, профессор. Учредитель и ректор санкт-петербургского Института психологии и сексологии. Автор 15 монографий и научно-популярных книг, 130 научных публикаций по проблемам сексологии, психотерапии и психоанализа, более 500 научно-популярных статей и интервью. Автор оригинальной программы переподготовки специалистов по междисциплинарной психологии «Теория и практика психолого-сексологического консультирования».