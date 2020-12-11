Пушкина назвала способы повысить рождаемость в России 

Традиционная политика властей по повышению рождаемости в России малоэффективна, усилия стоит направить на повышение экономической активности женщин. Об этом в интервью «Парламентской газете» заявила зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина

«Повысить рождаемость в России традиционно пытаются прежде всего за счёт поддержки и пропаганды многодетности. Я с большим уважением отношусь к многодетным семьям. Но таких семей в России лишь 10%, а определяющим фактором, влияющим на рождаемость, сегодня являются вторые и третьи браки, в которых появляются новые дети», — заявила Пушкина.

Она подчеркнула, что не пропагандирует разводы, но стоит считаться с этой статистикой. Также, по словам парламентария, нельзя не замечать то, что статус женщины как работающей мамы стал реальностью XXI века.

«Между тем женщины в России зарабатывают на 28% меньше, чем мужчины с такой же квалификацией. Я уже не говорю, что на женских плечах традиционно лежит и неоплачиваемая домашняя работа. Женская бедность у нас — основная причина абортов», — отметила Пушкина.

Она высказала мнение, что ключевой задачей современной семейной политики должна быть «ликвидация неравенства мужчин и женщин в трудовых отношениях, создание равных возможностей для самореализации и заработка».

«Рамблер» писал, что ранее президент России Владимир Путин раскритиковал Тульскую область за демографию и призвал обратить главу региона на сокращение численности постоянного населения.