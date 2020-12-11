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Москва

Пушкина назвала способы повысить рождаемость в России 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Пушкина назвала способы повысить рождаемость в России
Фото: РИА Новости
Традиционная политика властей по повышению рождаемости в России малоэффективна, усилия стоит направить на повышение экономической активности женщин. Об этом в интервью «Парламентской газете» заявила зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.

«Повысить рождаемость в России традиционно пытаются прежде всего за счёт поддержки и пропаганды многодетности. Я с большим уважением отношусь к многодетным семьям. Но таких семей в России лишь 10%, а определяющим фактором, влияющим на рождаемость, сегодня являются вторые и третьи браки, в которых появляются новые дети», — заявила Пушкина.

Она подчеркнула, что не пропагандирует разводы, но стоит считаться с этой статистикой. Также, по словам парламентария, нельзя не замечать то, что статус женщины как работающей мамы стал реальностью XXI века.

«Между тем женщины в России зарабатывают на 28% меньше, чем мужчины с такой же квалификацией. Я уже не говорю, что на женских плечах традиционно лежит и неоплачиваемая домашняя работа. Женская бедность у нас — основная причина абортов», — отметила Пушкина.

Она высказала мнение, что ключевой задачей современной семейной политики должна быть «ликвидация неравенства мужчин и женщин в трудовых отношениях, создание равных возможностей для самореализации и заработка».
«Рамблер» писал, что ранее президент России Владимир Путин раскритиковал Тульскую область за демографию и призвал обратить главу региона на сокращение численности постоянного населения.
При этом ранее стало известно, что в рамках проекта «Демография» власти намерены потратить почти 160 миллиардов рублей на содействие занятости женщин с детьми и ликвидацию очередей в детские сады. К 2021 году правительство намерено полностью обеспечить всех детей до трех лет местами в детсадах. Минтруд также предложит работодателям создать для сотрудниц условия, позволяющие им приходить на работу с детьми.
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Комментарии
Общество , Оксана Пушкина , Владимир Путин , Минтруд , Госдума , Парламентская газета
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