Минздрав: пандемия коронавируса завершится в 2021 году

Пандемия коронавируса может уйти в середине 2021 года, рассказал замминистра здравоохранения Олег Гриднев.
«Пандемия придет к концу, когда она станет управляемой. Управлять пандемией можно только вакциной или препаратом, который непосредственно быстро влияет на саму инфекцию. Вакцинация в самом начале, мы уверены, мы надеемся, что это, безусловно, повлияет на развитие процесса. Мы будем с вами надеяться, что уже в 2021 году, в середине, мы увидим, что пандемия будет из нашей жизни уходить», — передаёт слова Гриднева ТАСС.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 11 декабря, за прошедшие сутки в России выявили 28 585 новых случаев заболевания COVID-19, общее число случаев достигло 2 597 711. За время пандемии вылечились 2 059 840 человек, скончались 45 893 пациентов с коронавирусом.