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В Сочи введут ограничения для туристов на Новый год 

Lenta.ru 1 час назад
В Сочи введут ограничения для туристов на Новый год
Фото: ТАСС
Власти Сочи введут ограничения для туристов на горнолыжных курортах в Новый год — приезжих обяжут носить маски и соблюдать социальную дистанцию, передает РИА Новости.
По данным агентства, специалисты проверили все горнолыжные объекты и подготовили их к приему гостей. В частности, на курортах Красной Поляны развернули пункты для оперативного тестирования на коронавирус в случае недомогания, а также — тестирования на антитела.

«Потоки гостей разведут, сотрудники отелей и волонтеры будут предупреждать о необходимости соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, в том числе на новогодних ярмарках», — поясняется в сообщении.

Кроме того, власти города напомнили, что массовых развлекательных мероприятий в новогоднюю ночь в гостиницах Красной Поляны не запланировано. Тем не менее постояльцы смогут встретить праздник с семьей или друзьями в арендованных апартаментах и номерах.
При этом точки для фейерверков будут подбираться таким образом, чтобы все гости Красной Поляны могли увидеть их из окон объектов размещения.

«Без соблюдения всех этих условий сейчас было бы невозможно безопасно провести зимний сезон. Самое главное, что они дают курортной отрасли Краснодарского края возможность работать», — подчеркнул вице-губернатор Сочи Александр Руппель.

В администрации города добавили, что за десять дней новогодних каникул Сочи могут посетить около 260 тысяч туристов.
Ранее в декабре на курортах Сочи, который оказался лидером в числе российских городов для «пережидания» зимы, заметили толпы отечественных туристов. По данным СМИ, число людей на местных набережных не уменьшается по сравнению с летним сезоном, и переполненные отдыхающими прибрежные зоны «напоминают московский Арбат».
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Общество , Александр Руппель , РИА Новости , Краснодарский Край , Сочи
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