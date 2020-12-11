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В Карелии 31 декабря 2020 года объявлено выходным днем 

ИА Regnum и ещё 3 1 час назад
31 декабря объявили выходным днем в Карелии
Фото: РИА Новости
Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков объявил 31 декабря 2020 года выходным днем в регионе. Об этом он сообщил 11 декабря.
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По словам главы Карелии, с таким предложением к нему обратился председатель Законодательного собрания республики Элиссан Шандалович, и Парфенчиков его поддержал. Кроме того, эту идею одобрили и 90% респондентов проведенного соцопроса.

«С учетом мнения людей в этом году 31 декабря объявлен выходным днем — соответствующее распоряжение подписал накануне», — уточнил Артур Парфенчиков.

Рабочий день с четверга, 31 декабря, будет перенесен на субботу, 26 декабря. Таким образом, 26, 28, 29 и 30 декабря в Карелии будут рабочими днями, а 27 и 31 декабря — нерабочими.

«Предлагаю и руководителям промышленных предприятий, бизнеса поддержать эту инициативу и пойти навстречу своим сотрудникам. Пусть у каждого будет возможность всей семьей, с детьми, подготовиться к встрече любимого праздника», — резюмировал глава республики.

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Общество , Артур Парфенчиков , Республика Карелия
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