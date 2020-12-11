31 декабря объявили выходным днем в Карелии

По словам главы Карелии, с таким предложением к нему обратился председатель Законодательного собрания республики Элиссан Шандалович, и Парфенчиков его поддержал. Кроме того, эту идею одобрили и 90% респондентов проведенного соцопроса.

«С учетом мнения людей в этом году 31 декабря объявлен выходным днем — соответствующее распоряжение подписал накануне», — уточнил Артур Парфенчиков.

Рабочий день с четверга, 31 декабря, будет перенесен на субботу, 26 декабря. Таким образом, 26, 28, 29 и 30 декабря в Карелии будут рабочими днями, а 27 и 31 декабря — нерабочими.