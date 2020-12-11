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Москва

Адвокат Тинькова оценил шансы банкира на выживание 

Артём Кульша 34 минуты назад
Больной раком бизнесмен Олег Тиньков выживет с вероятностью 40-50%. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил его адвокат Алекс Бейлин.
В марте, как сообщал «Рамблер», Тиньков рассказал, что болен острой формой лейкемии. В июне он рассказал, что был буквально спасен тремя курсами химиотерапии, у него ремиссия на кровяном и молекулярном уровне, но осталось небольшое количество клеток лейкемии, в связи с чем он решил делать пересадку костного мозга. Позже пересадка стволовых клеток состоялась.

«После пересадки у него наблюдаются очень серьезные осложнения», — заявил сегодня Бейлин в Вестминстерском магистратском суде в Лондоне.

Он рассказал, что у Тинькова наблюдается реакция трансплантата против хозяина — идет отторжение, связанное с группой крови. Адвокат отметил, что коэффициент выживаемости в подобных ситуациях составляет 40-50%. По этой причине он запросил суд о переносе рассмотрения дела своего клиента. Суд удовлетворил ходатайство.
Вестминстерский магистратский суд рассматривает претензии к Тинькову со стороны налоговой службы США в предоставлении заведомо ложных сведений о своих активах при отказе от американского гражданства.
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Общество , Видео , Олег Тиньков , Федеральная налоговая служба
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