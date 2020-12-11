Умер народный артист России Николай Иванов 

Советский и российский актёр театра и кино, народный артист России Николай Иванов умер в возрасте 77 лет. Об этом сообщил Санкт-Петербургский ТЮЗ им. А. А. Брянцева, передает НСН.
"Ушла эпоха. Нет слов, способных выразить, насколько велика эта потеря — для театра, для родных и близких артиста, для его поклонников, для всех нас", — говорится в сообщении.
В театре уточнили, что причиной смерти Иванова стала сердечная недостаточность. Дата и место прощания с артистом будут объявлены позже. Николай Иванов в 1963 году окончил драматическую студию при Ленинградском ТЮЗе. В кино начал сниматься в 1960-х годах.
Зрителям артист запомнился по работам в таких фильмах, как "Сошедшие с небес", "Россия молодая", "Битва за Москву", "Красная палатка". Наибольшую известность Иванов получил благодаря роли Ивана Савельева в многосерийном телефильме "Вечный зов", за которую также был удостоен государственной премии СССР.