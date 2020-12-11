Ещё
Далее:
Читайте также:
Вспоминаем Гафта: все роли в одной подборке
Вспоминаем Гафта: все роли в одной подборке Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Умер народный артист России Николай Иванов 

Газета.Ru и ещё 12 11 декабря 2020
Умер народный артист России Николай Иванов
Фото: Санкт-Петербургский ТЮЗ им. А.А. Брянцева
Советский и российский актёр театра и кино, народный артист России Николай Иванов умер в возрасте 77 лет. Об этом сообщил Санкт-Петербургский ТЮЗ им. А. А. Брянцева, передает НСН.

"Ушла эпоха. Нет слов, способных выразить, насколько велика эта потеря — для театра, для родных и близких артиста, для его поклонников, для всех нас", — говорится в сообщении.

В театре уточнили, что причиной смерти Иванова стала сердечная недостаточность. Дата и место прощания с артистом будут объявлены позже. Николай Иванов в 1963 году окончил драматическую студию при Ленинградском ТЮЗе. В кино начал сниматься в 1960-х годах.
Зрителям артист запомнился по работам в таких фильмах, как "Сошедшие с небес", "Россия молодая", "Битва за Москву", "Красная палатка". Наибольшую известность Иванов получил благодаря роли Ивана Савельева в многосерийном телефильме "Вечный зов", за которую также был удостоен государственной премии СССР.
Видео дня. Умер артист Валентин Гафт
Газета.Ru: последние новости
«Ленком» снял с репертуара спектакли с Чуриковой из-за пандемии «Ленком» снял с репертуара спектакли с Чуриковой из-за пандемии На юге России заметили смертельно опасных пауков На юге России заметили смертельно опасных пауков Назван лауреат премии "Большая книга" Назван лауреат премии "Большая книга"
Комментарии 3
Общество , Николай Иванов , Иван Савельев , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео запуска ракет «Булава» с подлодки «Владимир Мономах»
00:46
Появилось видео запуска ракет «Булава» с подлодки «Владимир Мономах»
Оружие
Появилось видео с места гибели пятилетней девочки и ее отца в Москве
00:45
Появилось видео с места гибели пятилетней девочки и ее отца в Москве
Происшествия
Вмерзшие в лед автомобили в Балашихе попали на видео
04:03
Вмерзшие в лед автомобили в Балашихе попали на видео
Автомобиль въехал в толпу активистов Black Lives Matter и попал на видео
00:42
Автомобиль въехал в толпу активистов Black Lives Matter и попал на видео
Происшествия США
Магомед Исмаилов устроил потасовку на парковке и попал на видео
00:22
Магомед Исмаилов устроил потасовку на парковке и попал на видео
Происшествия
Аршавин появился на публике с новой возлюбленной и попал на видео
00:22
Аршавин появился на публике с новой возлюбленной и попал на видео
Опубликовано видео с места крупного ДТП во Владивостоке
00:54
Опубликовано видео с места крупного ДТП во Владивостоке
Подростки умылись водой из унитаза и попали на видео
00:19
Подростки умылись водой из унитаза и попали на видео
Крупный жираф погнался за туристами и попал на видео
01:37
Крупный жираф погнался за туристами и попал на видео
Девушка в пуховике искупалась в Черном море и попала на видео
00:24
Девушка в пуховике искупалась в Черном море и попала на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение