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Москва

Минздрав назвал оптимальную дозу шампанского на Новый год 

News.ru 1 час назад
Названа оптимальная доза шампанского на Новый год
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Встречу Нового года не стоит портить отсутствием шампанского. Однако его оптимальная доза — один бокал. Если же человек пожилой, то объём нужно сократить до половины бокала, отметил в беседе с NEWS.ru главный диетолог Минздрава Виктор Тутельян.

Праздник — это великое дело. Новый год для нас — один из самых главных, если не главный праздник. Люди должны его как-то отметить. Многие с него хотят начать новую жизнь. Я называю это — праздник добрых надежд. Он должен начинаться с хорошего застолья. Но с чувством меры: пробуй всё, но понемножку. Если у тебя нет каких-то специальных противопоказаний. Есть заболевания, есть состояния, когда категорически нельзя, — пояснил он.

Шампанское нельзя пить людям с поражением печени, желудочно-кишечного тракта, нарушениями центральной нервной системы и психическими заболеваниями, подчеркнул Тутельян.
Ранее NEWS.ru писал, что лекарственные препараты и септические средства попали в список самых популярных и востребованных новогодних подарков.
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Общество , Минздрав РФ
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