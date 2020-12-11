Названа оптимальная доза шампанского на Новый год

Праздник — это великое дело. Новый год для нас — один из самых главных, если не главный праздник. Люди должны его как-то отметить. Многие с него хотят начать новую жизнь. Я называю это — праздник добрых надежд. Он должен начинаться с хорошего застолья. Но с чувством меры: пробуй всё, но понемножку. Если у тебя нет каких-то специальных противопоказаний. Есть заболевания, есть состояния, когда категорически нельзя, — пояснил он.