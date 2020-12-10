Дочь рассказала о связи Ефремова с Дорошиной 

Ефремов, как сообщал «Рамблер», был дважды официально женат. Первой его супругой была актриса Лилия Толмачева , второй — ее коллега Алла Покровская . Последняя родила Ефремову сына Михаила. Также Ефремов встречался с Мазурук, которая родила ему Анастасию.

Сегодня Ефремова стала героиней шоу «Судьба человека». В ходе него она подтвердила слухи о том, что ее отец встречался с актрисой Ниной Дорошиной и ради нее бросил Мазурук. Ефремова рассказала, как после этого ее мать во время случайной встречи с Дорошиной рекомендовала той никогда больше с ней не здороваться, потому что «рука тяжелая». Ефремова добавила, что история между ее отцом и Дорошиной была долгой.

Дорошина, известная ролями в таких фильмах, как «Любовь и голуби» и «По семейным обстоятельствам», скончалась в апреле 2018 года в возрасте 83 лет. Тогда средства массовой информации сообщали, что незадолго до смерти она пять раз вызывала врачей, но всякий раз отказывалась от госпитализации. В день смерти актрисы медиков вызвал ее сосед. Они констатировали смерть Дорошиной.

Летом 2017 года после перенесенного инфаркта у Дорошиной парализовало ноги. Осенью она сообщила, что прошла успешное лечение опорно-двигательной системы в больнице, а проблемы у нее возникли из-за того, что в ее позвоночнике были защемлены нервные окончания.