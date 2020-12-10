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Москва

Стали известны темы общения Путина с пожелавшей с ним поговорить пенсионеркой 

Lenta.ru 28 минут назад
97-летняя пенсионерка поблагодарила Путина за Ессентуки
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин позвонил 97-летней жительнице города Ессентуки Ставропольского края, которая загадала желание поговорить с ним. Как сообщил «Ленте.ру» координатор акции «Елка желаний» Тимур Сафин, речь, в частности, шла о городе, в котором проживает пенсионерка.

«Наталья Ивановна рассказала о себе. Она поблагодарила президента за город, в котором она живет — Ессентуки. Сказала, что ей там хорошо живется. И после этого они поговорили еще на разные темы», — сказал он.

Наталья Ивановна Донская — ветеран Великой Отечественной войны. Она фронтовая медсестра, заслуженный работник медицинской службы. «У нее много орденов и медалей. Сейчас она активно занимается общественной деятельностью в рамках Всероссийского общества слепых», — отметил собеседник «Ленты.ру».
Также Сафин рассказал, как пенсионерка попала в проект «Елка желаний». По его словам, к ним обратился волонтер Олег Копосов, который сопровождает женщину и помогает ей.
«Узнав про нашу акцию, он зашел к нам на сайт и отправил заявку. Эта заявка попала на заседание президентского Совета по правам человека — там была специальная корзиночка с открытками, где открытка с желанием Натальи Донской попалась сопредседателю координационного совета общероссийской общественной организации «Национальная родительская ассоциация соцподдержки семьи и защиты семейных ценностей» Галине Осокиной, которая рассказала о нем президенту», — рассказал Сафин.
Ранее о сообщалось, что президент попросил директора ФСБ и министра внутренних дел «сделать что-то хорошее» — найти пенсионерку, которая загадала желание поговорить с ним. Это удалось сделать до окончания заседания СПЧ, где было озвучено желание пенсионерки.
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Общество , Владимир Путин , ФСБ , Совет по правам человека , Lenta.ru , Ессентуки , Ставропольский Край
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