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Москва

В России начнут массово уничтожать медуз 

Lenta.ru 35 минут назад
В России начнут массово уничтожать медуз
Фото: РИА Новости
В России начнут массово уничтожать медуз, которых в последние годы стало слишком много. Об этом в четверг, 10 декабря, сообщает Telegram-канал Mash.
Как рассказала журналистам кандидат биологических наук Татьяны Денисенко, бороться с медузами в Азовском море, которые выедают большую часть зоопланктона и оставляют рыб голодными, методом отлова неэффективно.

«В Китае медуз отлавливают и употребляют в пищу, однако для России это неприемлемо, так как не изучено использование видов медуз, которые обитают в наших морях, в пищу людям. Кроме того, такие животные, как кишечнополостные, могут активно накапливать в своем организме различные токсины», — сказала Денисенко.

По данным канала, нашествие медуз на курортах Азовского моря связано с повышение уровня соли. Оно приводит к гибели рыбы, особенно, тюльки и хамсы: добыча последней за год сократилась почти на 30 процентов. По этой причине ученым придется уничтожать медуз — заселять в море хищников или вылавливать их и перерабатывать.
В сентябре в соцсетях появилось видео с берега Азовского моря, покрытого десятками мертвых медуз, — ролик вызвал отвращение у пользователей, которые сравнили пляж с кладбищем. На размещенных в сети кадрах было запечатлено множество мертвых животных, которых прибило волнами к берегу.
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Общество , Татьяна Денисенко , Китай
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