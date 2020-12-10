В России начнут массово уничтожать медуз 

«В Китае медуз отлавливают и употребляют в пищу, однако для России это неприемлемо, так как не изучено использование видов медуз, которые обитают в наших морях, в пищу людям. Кроме того, такие животные, как кишечнополостные, могут активно накапливать в своем организме различные токсины», — сказала Денисенко.