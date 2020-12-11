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Освобожденные в Ливии Шугалей и Суэйфан прибыли в Россию 

Газета.Ru и ещё 4 16 минут назад
Освобожденные в Ливии россияне вернулись в Россию
Фото: газета.ру
Освобожденные в Ливии россияне Максим Шугалей и Самер Суэйфан вернулись на родину, сообщил член Общественной палаты России, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич в своем Telegram-канале.

"Граждане России Максим Шугалей и Самер Суэйфан точно находятся в России. Все закончилось", — написал Малькевич.

Ранее стало известно, что сотрудники российского Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей и Самер Суэйфан были освобождены из заключения в Ливии. Они были задержаны в 2019 году по подозрению во вмешательстве в ливийские парламентские и президентские выборы.
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Общество , Происшествия , Максим Шугалей , Александр Малькевич , Самер Суэйфан , Общественная палата России , Ливия
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