Массовая вакцинация от коронавируса будет запущена во всех регионах России до конца текущей недели. Об этом сообщает секретариат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по итогам заседания проектного комитета нацпроекта "Здравоохранение"
"На совещании все регионы заявили о готовности к вакцинации. До конца текущей недели она будет запущена во всех субъектах", — говорится в сообщении.
В связи с тем, что вакцина является двухэтапной, регионам следует обратить особое внимание на планирование вакцинации, чтобы на период январских праздников ее проведение не приостанавливалось, отметила Голикова.
"Спутник V" — первая в мире вакцина для профилактики COVID-19, разработанная НИЦЭМ имени Гамалеи. Была зарегистрирована Минздравом РФ в августе этого года. Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что вакцинация крымчан от новой коронавирусной инфекции может начаться в январе следующего года.