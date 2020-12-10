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Массовая вакцинация россиян от COVID-19 начнется до конца недели 

РИА Новости Крым и ещё 7 32 минуты назад
Массовая вакцинация от коронавируса будет запущена во всех регионах России до конца текущей недели. Об этом сообщает секретариат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по итогам заседания проектного комитета нацпроекта "Здравоохранение"

"На совещании все регионы заявили о готовности к вакцинации. До конца текущей недели она будет запущена во всех субъектах", — говорится в сообщении.

В связи с тем, что вакцина является двухэтапной, регионам следует обратить особое внимание на планирование вакцинации, чтобы на период январских праздников ее проведение не приостанавливалось, отметила Голикова.
"Спутник V" — первая в мире вакцина для профилактики COVID-19, разработанная НИЦЭМ имени Гамалеи. Была зарегистрирована Минздравом РФ в августе этого года. Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что вакцинация крымчан от новой коронавирусной инфекции может начаться в январе следующего года.
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Общество , Видео , Сергей Аксенов , Минздрав РФ
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