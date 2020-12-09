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Москва

«Ушел настоящий русский артист»: умер актер Александр Самойлов 

Экспресс газета 35 минут назад
Умер Александр Самойлов
Фото: globallookpress.com
Артист скончался в возрасте 68 лет Сегодня, 9 декабря, стало известно о смерти известного кино— и театрального актера Александра Самойлова. Соответствующая информация появилась на официальном сайте МХАТа им. Чехова. Сообщается, что артист умер в результате продолжительной болезни.
До последних дней актер работал. Так, Александр Самойлов готовился к двум мхатовским премьерам. В спектакле «Лавр» по роману Евгения Водолазкина он должен был играть юродивого Карпа и Архиепископа Иону, а в чеховском «Вишневом саде» — Фирса. К сожалению, этим планам не суждено было сбыться.
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Коллеги крайне опечалены смертью артиста:

«Ушел настоящий русский артист».

Не осталась в стороне поэтесса Мария Ватутина. Она заявила, что в театре "горе". При этом Ватутина призналась, что не была лично знакома с Александром Самойловым, но зато она прекрасно осведомлена об огромном количестве его ролей в кино и театре.

«Артист по природе, по генам, на молекулярном уровне», — написала поэтесса у себя в "Фейсбуке".

Действительно, на счету Александра Самойлова роли в таких спектаклях как «Горячее сердце», «Белая гвардия», «На дне», «Сон в летнюю ночь», «Мастер и Маргарита» и в фильмах: «Зимородок», «Бой на перекрестке», «Две судьбы», «На безымянной высоте», «Марш Турецкого», «Кулагин и партнеры», «Солдаты», «Слуга Государев», «Знахарь», «Глухарь», «Балабол».
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Общество , Евгений Водолазкин , Александр Самойлов
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