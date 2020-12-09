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«Не работает и пьет»: в смерти актрисы Нины Акимовой обвинили сына 

Газета.Ru 1 час назад
В смерти актрисы Нины Акимовой обвинили ее приемного сына Алексея Решетова, проживавшего с ней и обнаружившего ее тело со следами насилия. Неприятными подробностями из жизни мужчины поделилась консьержка дома, где жила актриса и бывшая возлюбленная Решетова.
Сына российской актрисы Нины Акимовой Алексея Решетова подозревают в ее смерти. В ходе телевизионного шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» выяснилось, что наследник артистки регулярно ее избивал. 2 декабря тело Акимовой было найдено в ее квартире на Мосфильмовской улице. Именно Решетов стал свидетелем жуткой картины. Мужчина предположил, что мать могла быть убита из-за жилья.

«Днем я покормил ее, спросил, как она себя чувствует, дал ей таблетки, и она уснула. В пять часов я ушел к соседу, тот попросил помочь, возвращаюсь и с порога спрашиваю: «Будешь есть?». Ноль эмоций», — цитирует Алексея портал «СтарХит».

Увиденное шокировало мужчину и он сразу же вызвал бригаду «скорой». Стоит отметить, что Решетов является приемным сыном Акимовой. Он также посвятил жизнь кинематографу, трудясь вторым режиссером. Однако, по его словам, в последние два года ему пришлось на время отказаться от карьерных предложений, поскольку мать стала плохо себя чувствовать, и мужчина переехал к ней.

«У матери пытались отнять квартиру, несколько лет покушались», — рассказал наследник артистки в студии.

Сообщалось, что Нина Акимова оформила генеральную доверенность на сына, поскольку уже страдала от болезни Паркинсона, хотя все еще сохраняла ясность ума. Кроме квартиры, у актрисы осталась еще дача в Подмосковье.
Актриса московского театра найдена мертвой
В ходе программы выяснилось, что в окружении артистки о ее наследнике отзываются с явным осуждением. Так, по словам консьержки дома, где жила Акимова, Алексей регулярно отнимал пенсию матери и даже бил ее.

«Он нигде не работал, пьет. Мне кажется, может, и что-то другое употребляет. Когда он ее избил, это было месяца два назад, мы тут подняли кипеш. Он такой пьяный был», — рассказала женщина.

В ответ на это Алексей заверил, что консьержка пытается его оговорить. Акимова действительно ранее попадала в Боткинскую больницу с травмами, однако Решетов утверждает, что его престарелая мать просто упала.
Актриса Ирина Леонова, встречавшаяся какое-то время с Алексеем и жившая в квартире его матери, также поделилась своей информацией. По словам Леоновой, она хорошо знала Акимову по театру и запомнила ее слабой и беспомощной, с постоянными синяками. Она призналась, что та не выходила из своей комнаты даже в туалет. Вспоминая отношения с Решетовым, Леонова рассказала, что однажды он сильно толкнул ее и она ударилась скулой об стену. Эти отношения закончились совсем недавно — в октябре. По словам актрисы, Алексей выгнал ее из дома. Тогда Леонова в последний раз видела Акимову.

«Она мне говорила, что опасается за свое здоровье», — отметила она.

Нина Акимова — младшая дочь театрального режиссера Ивана Акимова, чье имя носит Санкт-Петербургский академический театр комедии. На счету актрисы несколько ролей в кинолентах «Сердце матери», «Дуэль» и «Метель». Основным родом деятельности Акимовой был театр. Она играла в Российском академическом молодежном театре с 1983 года.
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Общество , Видео , Статьи , Иван Акимов , Андрей Малахов , Нина Акимова , Ирина Леонова , StarHit
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