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Москва

Попова заявила, что летальность COVID-19 в России остается ниже средней по миру 

ТАСС и ещё 6 1 час назад
Попова сравнила летальность от COVID-19 в РФ и в мире
Фото: ТАСС
Летальность новой коронавирусной инфекции в России составляет 1,7%, при этом в мире данный показатель достигает 2,3%, сообщила в среду глава Роспотребнадзора Анна Попова.

" [В мире] достаточно высокая определенная летальность — 2,3%, сразу хочу оговориться, что это зарегистрированные случаи инфицирования . В России [заразившихся] на сегодняшний день чуть более 2,53 млн, 1,98 млн выздоровевших и летальность составляет на сегодняшний день 1,7% от всех зарегистрированных инфицированных новым вирусом", — сказала она, выступая на Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.

По словам Поповой, Россия находится в первой тройке стран мира по количеству проведенных тестов на наличие новой коронавирусной инфекции на 1 млн человек. Согласно презентации, представленной на Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям, первое место занимает США с 620 тыс. тестов на 1 млн жителей, второе — Великобритания с 573 тыс. тестов. В России проводится 570 тыс. тестов.
В России за последние семь дней выявляют в среднем 17,9 случая заражения коронавирусом в сутки на каждые 100 тыс. жителей, сообщила она. В крупных городах коронавирус распространяется примерно в два раза интенсивнее, чем в среднем по России, рассказала Попова.
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Общество , Политика , Анна Попова , Роспотребнадзор
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