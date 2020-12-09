Соловьев дерзко ответил возмущенным украинцам

«Никто в России на ваш борщ не посягает. У нас свой есть прекрасный русский борщ. А если вы не умеете варить щи, обратитесь, наши женщины вас научат», — сказал Соловьев в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».