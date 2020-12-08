Ещё
Далее:
Читайте также:
За вами следят!
За вами следят! Убедиться ⟶
Выберите регион
Москва

В России запретили ввоз томатов и яблок из Азербайджана 

Газета.Ru и ещё 9 45 минут назад
В России запретили ввоз томатов и яблок из Азербайджана
Фото: РИА Новости
Россельхознадзор вводит временные ограничения на импорт томатов и яблок из Азербайджана из-за обнаружения в продукции вредителей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Только в период с 22 октября 2020 года по настоящее время зафиксировано 17 случаев обнаружения южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки — в плодоовощной продукции (томаты, яблоки)", — указано в сообщении.

В соответствии с решением ведомства, с 10 декабря запрещается ввоз на территорию России томатов и яблок азербайджанского происхождения.
Видео дня. Самбурская и Бузова засыпали друг друга оскорблениями
Газета.Ru: последние новости
Во время испытаний вакцины Pfizer и BioNTech умерли шесть добровольцев Во время испытаний вакцины Pfizer и BioNTech умерли шесть добровольцев В Петербурге умер театральный режиссер Антон Милочкин В Петербурге умер театральный режиссер Антон Милочкин Врач назвал препараты, которыми нужно запастись в пандемию COVID-19 Врач назвал препараты, которыми нужно запастись в пандемию COVID-19
Общество , Россельхознадзор , Азербайджан
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Редкое природное явление на российском курорте попало на видео
00:11
Редкое природное явление на российском курорте попало на видео
Опубликовано видео наезда автобуса на водителя
00:38
Опубликовано видео наезда автобуса на водителя
Происшествия
Последствия конфликта со стрельбой в Красноярске попали на видео
00:27
Последствия конфликта со стрельбой в Красноярске попали на видео
Происшествия
Появилось видео с места пожара в автосервисе в Петербурге
00:42
Появилось видео с места пожара в автосервисе в Петербурге
Происшествия
Стычка пассажира с полицией на борту самолета попала на видео
00:58
Стычка пассажира с полицией на борту самолета попала на видео
Происшествия
Задержания на акции неповиновения в Ереване попали на видео
01:54
Задержания на акции неповиновения в Ереване попали на видео
Пожар на химическом заводе в ЮАР попал на видео
00:25
Пожар на химическом заводе в ЮАР попал на видео
Происшествия
Стыковку корабля SpaceX с МКС показали на видео
01:19
Стыковку корабля SpaceX с МКС показали на видео
Технологии
Репетиция военного парада в Баку попала на видео
01:44
Репетиция военного парада в Баку попала на видео
В мире
Учения артиллеристов под Кемеровом попали на видео
01:14
Учения артиллеристов под Кемеровом попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение