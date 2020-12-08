В России запретили ввоз томатов и яблок из Азербайджана 

Россельхознадзор вводит временные ограничения на импорт томатов и яблок из Азербайджана из-за обнаружения в продукции вредителей. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"Только в период с 22 октября 2020 года по настоящее время зафиксировано 17 случаев обнаружения южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки — в плодоовощной продукции (томаты, яблоки)", — указано в сообщении.
В соответствии с решением ведомства, с 10 декабря запрещается ввоз на территорию России томатов и яблок азербайджанского происхождения.