«Врачи ничего не говорят»: что происходит с Угольниковым 

Вчера, как сообщал «Рамблер», стало известно, что 23 ноября Угольников почувствовал ломоту в теле и перестал чувствовать запахи. Позже у него начался сухой кашель и поднялась температура тела. Некоторое время спустя он был госпитализирован в Москве. Врачи диагностировали у него двустороннюю пневмонию. Артист сдал положительный тест на наличие коронавирусной инфекции COVID-19. В настоящее время его состояние оценивается как средней степени тяжести.

В тот же день Смирнов это подтвердил. Он рассказал, что Угольников лежит в обычной палате, а не в реанимации, а сведения ряда средств массовой информации о его тяжелом состоянии преувеличены — жизни актер ничто не угрожает, с его голосом все в порядке, он чувствует себя хорошо и идет на поправку. При этом директор Угольникова затруднился ответить на вопрос о сроках выписки своего клиента из медицинского учреждения.

«Вы же знаете ситуацию, врачи ничего не говорят и не отвечают на вопросы», — объяснил он.

Угольникову 57 лет. Он известен исполнением ролей в таких фильмах и сериалах, как «Брестская крепость», «Подольские курсанты», «Ширли-мырли», «Батальонъ», «Рассказы», «Девять неизвестных», «Застава», «Женский батальонъ», «В круге первом».

Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, как сообщал «Рамблер», началась в декабре. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 67,5 миллиона человек. В России число заболевших превысило 2,48 миллиона человек.