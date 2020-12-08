В смерти актрисы Акимовой заподозрили ее сына

В смерти актрисы Нины Акимовой заподозрили ее сына Алексея Решетова. Об этом сообщалось в передаче «Андрей Малахов. Прямой эфир», запись которой опубликована на YouTube

Бывшая коллега артистки Маргарита Юдина в ходе шоу отметила, что та пренебрежительно относилась к наследнику. По словам Юдиной, ее знакомая не испытывала к своему ребенку тех теплых чувств, которые обычно испытывают матери.

Соседка актрисы Оксана Шакалова обвинила мужчину в том, что он кричал на мать и поднимал на нее руку. Консьержка дома, где жила Акимова, также обвинила Решетова в избиениях актрисы, добавив, что он выпивал и забирал пенсию у родственницы.

Актриса Ирина Леонова , которая работала с погибшей артисткой и какое-то время встречалась с ее сыном, рассказала, что бывший возлюбленный избивал ее, а затем выгнал из дома.

«Она [Нина Акимова] мне говорила, что опасается за свое здоровье», — вспомнила Леонова.

3 декабря стало известно , что Акимова найдена мертвой в своей квартире на западе Москвы. Тело артистки было искалечено. В полиции предположили, что женщина умерла вследствие естественных причин, однако при осмотре тела 75-летней актрисы следователи обнаружили ссадину на лбу и гематомы в области глаз.