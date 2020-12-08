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В смерти актрисы Нины Акимовой заподозрили ее сына 

Lenta.ru и ещё 2 34 минуты назад
В смерти актрисы Акимовой заподозрили ее сына
Фото: ramt.ru
В смерти актрисы Нины Акимовой заподозрили ее сына Алексея Решетова. Об этом сообщалось в передаче «Андрей Малахов. Прямой эфир», запись которой опубликована на YouTube.
Бывшая коллега артистки Маргарита Юдина в ходе шоу отметила, что та пренебрежительно относилась к наследнику. По словам Юдиной, ее знакомая не испытывала к своему ребенку тех теплых чувств, которые обычно испытывают матери.
Соседка актрисы Оксана Шакалова обвинила мужчину в том, что он кричал на мать и поднимал на нее руку. Консьержка дома, где жила Акимова, также обвинила Решетова в избиениях актрисы, добавив, что он выпивал и забирал пенсию у родственницы.
Актриса Ирина Леонова, которая работала с погибшей артисткой и какое-то время встречалась с ее сыном, рассказала, что бывший возлюбленный избивал ее, а затем выгнал из дома.

«Она [Нина Акимова] мне говорила, что опасается за свое здоровье», — вспомнила Леонова.

3 декабря стало известно, что Акимова найдена мертвой в своей квартире на западе Москвы. Тело артистки было искалечено. В полиции предположили, что женщина умерла вследствие естественных причин, однако при осмотре тела 75-летней актрисы следователи обнаружили ссадину на лбу и гематомы в области глаз.
Искалеченную актрису Нину Акимову нашли мертвой в ее квартире
Нина Акимова — младшая дочь театрального режиссера, народного артиста СССР Николая Акимова, чье имя носит Санкт-Петербургский академический театр комедии. На счету у актрисы несколько кинокартин, среди которых «Сердце матери», «Дуэль» и «Метель». Нина Акимова была занята в основном в театральных постановках. Она работала в РАМТе с 1983 года.
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Общество , Маргарита Юдина , Нина Акимова , Николай Акимов , Ирина Леонова , Москва
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