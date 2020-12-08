"Считаю, что у нас есть сейчас все предпосылки для того, чтобы к ноябрю 2021 года решить основную задачу связанную с защитой нашего населения. Основная задача — сделать эту инфекцию вакциноуправляемой. То есть порядка 70% населения РФ должно быть провакцинировано вакцинной "Спутник V". После этого мы будем научно обоснованно говорить, думать и считать, что действительно данный процесс находится под контролем", — сказал он.