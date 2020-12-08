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Москва

Гинцбург считает, что полностью уничтожить новый коронавирус невозможно 

ТАСС 37 минут назад
Полностью избавиться от нового коронавируса не представляется возможным, так как он передается не только от человека к человеку, но и животные могут быть носителями. Об этом во вторник сообщил разработчик вакцины "Спутник V" директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

"Полностью уничтожить этот возбудитель, к сожалению, принципиально невозможно, потому что эта инфекция природно-очаговая. Она передается не только от человека к человеку, но и живет во многих как диких, так и домашних животных, как мы сейчас видим, включая норок", — сказал он по итогам встречи с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым и председателем политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком, которую транслировал телеканал "112 Украина".

По его словам, ситуация с коронавирусом в России может стать управляемой с помощью вакцин уже к ноябрю 2021 года, когда прививки получат около 70% жителей страны.

"Считаю, что у нас есть сейчас все предпосылки для того, чтобы к ноябрю 2021 года решить основную задачу связанную с защитой нашего населения. Основная задача — сделать эту инфекцию вакциноуправляемой. То есть порядка 70% населения РФ должно быть провакцинировано вакцинной "Спутник V". После этого мы будем научно обоснованно говорить, думать и считать, что действительно данный процесс находится под контролем", — сказал он.

Найдена первая мутация коронавируса, блокирующая действие антител
В России зарегистрированы две отечественные вакцины против коронавируса: одна разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, другая — Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора. В скором времени возможна регистрация третьей вакцины, созданной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук.
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Общество , Видео , Виктор Медведчук , Александр Гинцбург , Кирилл Дмитриев , Минздрав РФ , РАН , Роспотребнадзор , Российский фонд прямых инвестиций
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