Психотерапевт Андрей Курпатов предупредил, что в 2021 году в людях проснётся «невидимый вирус», который страшнее COVID-19.

По его мнению, не стоит радоваться уходу «чёрного» 2020 года и ждать, что вместе с ним уйдут все проблемы, в том числе пандемия коронавируса. На самом деле, лучше не станет.

«Мы все поражены невидимым вирусом…Огромное количество людей, часто даже сами этого не осознавая, нуждаются в психологической помощи», — сказал Курпатов в инстаграме.

Он пояснил, что говорит о «вирусе» стресса, тревоги и чувства бессмысленности существования. Депрессия и тоска наносят не меньший вред, чем сам коронавирус.

Курпатов заявил, что необходимо осознать этот вызов и понять, что надо заботиться о своём душевном состоянии, чувствах и восприятии мира.