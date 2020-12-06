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Москва

«Мы все поражены невидимым вирусом» 

Майк Габриелян 1 час назад
«Мы все поражены невидимым вирусом»
Фото: ТАСС
Психотерапевт Андрей Курпатов предупредил, что в 2021 году в людях проснётся «невидимый вирус», который страшнее COVID-19.
По его мнению, не стоит радоваться уходу «чёрного» 2020 года и ждать, что вместе с ним уйдут все проблемы, в том числе пандемия коронавируса. На самом деле, лучше не станет.

«Мы все поражены невидимым вирусом…Огромное количество людей, часто даже сами этого не осознавая, нуждаются в психологической помощи», — сказал Курпатов в инстаграме.

Он пояснил, что говорит о «вирусе» стресса, тревоги и чувства бессмысленности существования. Депрессия и тоска наносят не меньший вред, чем сам коронавирус.
Курпатов заявил, что необходимо осознать этот вызов и понять, что надо заботиться о своём душевном состоянии, чувствах и восприятии мира.
Ранее «Рамблер» сообщал, что психиатр НМИЦ им. Бехтерева рассказала о воздействии коронавируса на психику людей, которое можно сравнить с боевым стрессом.
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Общество , Андрей Курпатов
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