Журналисты узнали, что 80-летняя актриса Лариса Голубкина попала в больницу с переломом шейки бедра.

В театре Армии, где служит артистка, ее коллеги подтвердили, что все спектакли с участием Голубкиной отменили. Актеры пожелали ей скорейшего выздоровления.

Соседи актрисы тоже сообщили, что она находится в больнице с переломом.

Журналисты программы « Ты не поверишь! » на НТВ смогли дозвониться до самой Голубкиной. Она сказала, что действительно находится в военном госпитале, но у нее проблемы с голеностопом. На вопрос корреспондента про отсутствие денег на операцию, актриса не стала откровенно отвечать, а только иронично заметила, что у нее все хорошо.

— Вы мне дадите денег на операцию? Не дадите. Допустим, что нет. Все хорошо, прекрасная маркиза. А старость — не радость, в старости все может быть, — отметила Голубкина.

Актрисе помогают дочь Мария и внуки. Они часто навещают ее в больнице.