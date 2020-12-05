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Дети сбежали из центра реабилитации в Екатеринбурге 

News.ru 45 минут назад
Дети сбежали из центра реабилитации в Екатеринбурге
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Две девочки и мальчик в возрасте 11 и 13 лет сбежали из реабилитационного центра в Екатеринбурге. Дети ушли из приюта ещё 2 декабря, но поиски пока результатов не дали.
Полицейские в поисках беглецов побывали даже в скандальном Среднеуральском женском монастыре, который основал отлучённый от церкви схимонах Сергий. Дело в том, что мать одного из детей является прихожанкой этого монастыря, пишет e1.ru.
Похожих по описанию детей видели вечером в день пропажи в Пионерском районе города. Полиция всю ночь прочёсывала там подъезды, улицы и квартиры в поисках детей. Но беглецы пока не попадались полицейским на глаза.
Ранее NEWS.ru сообщал, что на юге Москвы из Центра реабилитации заражённых COVID-19 «Царицыно» сбежал 16-летний пациент. В связи с побегом пациента в реабилитационном центре началась проверка.
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