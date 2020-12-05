Путевки в Санкт-Петербург массово возвращают

С 4 декабря в Петербурге начался первый этап так называемого новогоднего локдауна . Сначала работу театров, выставок и концертов ограничат в торговых центрах. К новогодним праздникам закроют полностью. Рестораны пока работают по-старому, но с 25 декабря не смогут принимать клиентов после семи вечера, а к новому году закроют и их.

Петербург, конечно, красивый город, можно получать удовольствие, просто гуляя и осматривая достопримечательности. Но без культурной программы — уже не то, говорит москвичка Дарья.

«Я часто езжу в Петербург, потому что там прекрасные рестораны, очень хорошие бары по уровню и по творческому подходу, даже лучше, чем некоторые проекты в Москве, и при этом там очень бюджетно можно провести прекрасно время. Теперь, конечно, очень жаль, и поводов туда ехать все меньше».

Игорь Блинов, директор по развитию национальной сети туристических агентств OnlineTur.ru: «Кто-то из туристов, которые хотели в Питер поехать, полетит, а большинство задается вопросом: что теперь делать, каким образом сдавать? Те, кто оплачивал картой „Мир“, получили 20% кешбэка от стоимости. Сейчас этот кешбэк нужно будет возвращать. Наверняка не будет возврата за авиабилеты, потому что в отличие от всего тарифы не возвратные. Некоторые отели тоже могут не вернуть деньги, то есть фактически понесенные расходы будут удержаны. Безусловно, обращаются, и такие звонки есть. Те, кто планировал в последний момент купить, наверняка уже воздержались. Кто-то звонит и спрашивает, как нам быть теперь. Мы, безусловно, будем вынуждены либо перенести даты на какие-то, либо предложить участие в другой программе, то есть выбрать другое направление, но получив при этом скидку 20%».

Не все туроператоры идут навстречу с возвратом путевок, потому что вдруг закрытая культурная программа — не их проблема и форс-мажором не считается. Так и говорят — не страховой случай. Клиента здесь вводят в заблуждение, и возвращать деньги туроператоры обязаны, говорит юрист, эксперт по защите прав туристов Эдуард Шалоносов.

— Туроператор обязан вернуть денежные средства, если не может оказать услугу в полном объеме. То есть он заявляет в своем рекламном проспекте: вы посмотрите Санкт-Петербург, съездите в Пушкино, — а он будет закрыт. Потребительская цель договора о реализации туристского продукта не достигнута. Если в цели отсутствует хотя бы один пункт, то договор подлежит расторжению. И если этих мероприятий нет в договоре, значит, денежные средства, к радости потребителя и к несчастью туроператора, подлежат возврату.

— В суд подавать или что делать?

— Написать заявление, что вы не оказали или не окажете те услуги, которые у меня указаны в договоре, — точка, все.

Как говорят в АТОР, часть туристов все же поедет в Петербург, несмотря ни на что. Только отдыхать будут не в центре, а в санаториях и отелях Ленинградской области. Арендуют частные коттеджи или отдохнут на местных горнолыжных курортах.