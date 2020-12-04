Нетребко рассказала о последствиях «ковида» 

Переболев COVID-19, человек еще долго ощущает последствия заражения коронавирусом, заявила в эфире телеканала «78» оперная певица Анна Нетребко . Она подчеркнула, что все ее выздоровевшие знакомые жалуются на неважное самочувствие.

Анна Нетребко, как сообщал «Рамблер», заразилась коронавирусом в сентябре. Тогда она заявила, что как только почувствовала недомогание, сразу самоизолировалась, сдала несколько отрицательных тестов на COVID-19, но все равно обратилась в больницу. Врачи диагностировали у нее пневмонию, вызванную коронавирусной инфекцией, и госпитализировали. Певица провела в клинике чуть больше недели, после чего ее выписали.

С того момента прошло почти два с половиной месяца. Однако в недавнем интервью Нетребко призналась, что до сих пор полностью не восстановилась после болезни. По ее словам, организм «дал сбой», который заключается в «дисбалансе», ощущениях ломоты и отечности. Она подчеркнула, что на те же симпотомы жалуются практически все артисты Мариинского театра, переболевшие «ковидом».