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Москва

Нетребко рассказала о последствиях «ковида» 

Павел Тиунов 1 час назад
Нетребко рассказала о последствиях «ковида»
Фото: РИА Новости
Переболев COVID-19, человек еще долго ощущает последствия заражения коронавирусом, заявила в эфире телеканала «78» оперная певица Анна Нетребко. Она подчеркнула, что все ее выздоровевшие знакомые жалуются на неважное самочувствие.
Анна Нетребко, как сообщал «Рамблер», заразилась коронавирусом в сентябре. Тогда она заявила, что как только почувствовала недомогание, сразу самоизолировалась, сдала несколько отрицательных тестов на COVID-19, но все равно обратилась в больницу. Врачи диагностировали у нее пневмонию, вызванную коронавирусной инфекцией, и госпитализировали. Певица провела в клинике чуть больше недели, после чего ее выписали.
С того момента прошло почти два с половиной месяца. Однако в недавнем интервью Нетребко призналась, что до сих пор полностью не восстановилась после болезни. По ее словам, организм «дал сбой», который заключается в «дисбалансе», ощущениях ломоты и отечности. Она подчеркнула, что на те же симпотомы жалуются практически все артисты Мариинского театра, переболевшие «ковидом».
Ранее, как сообщал «Рамблер», муж певицы Дианы Гурцкой замминистра науки Петр Кучеренко поделился с подписчиками в Facebook ощущениями от заболевания COVID-19. Он подчеркнул, что его коронавирус поразил неожиданно и резко. Получив положительный тест он продолжал работать онлайн, закрывать «недоделанные дела». Через пять дней муж Гурцкой почувствовал резкое ухудшение, но, по его словам, было еще «терпимо». В поликлинике ему сделали КТ и заявили о «небольшом поражении легких», «сбившихся анализах». Получив рецепт на целый ворох лекарств, Кучеренко отправился домой. Однако уже через 12 часов после визита к врачам ему пришлось вызывать «скорую помощь». Он отметил, что никогда в жизни не испытывал «такую сжатую и колючую боль» в груди, отчаяние и жар.
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Общество , Анна Нетребко , Диана Гурцкая
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