Вдова и сын Михаила Круга поменяли фамилию 

Вдова и сын Михаила Круга официально взяли фамилию Круг сообщают «Дни.ру». Ранее Ирина и Александр носили фамилию Михаила по паспорту — Воробьевы.

Ирина Круг сообщила, что первой сменила фамилию и уговорила сына последовать ее примеру, потому что «так надо». 18-летний Александр официально стал Кругом в феврале 2020 года.

Молодой человек учится на первом курсе Театрального института имени Щепкина и недавно записал дуэт со своей мамой.

«Не все люди, узнавая, чей я сын, любят меня. Кому-то это не нравится», — признается Александр.