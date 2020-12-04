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Вдова и сын Михаила Круга поменяли фамилию 

Вероника Полынина 12 минут назад
Вдова и сын Михаила Круга поменяли фамилию
Фото: РИА Новости
Вдова и сын Михаила Круга официально взяли фамилию Круг, сообщают «Дни.ру». Ранее Ирина и Александр носили фамилию Михаила по паспорту — Воробьевы.
Ирина Круг сообщила, что первой сменила фамилию и уговорила сына последовать ее примеру, потому что «так надо». 18-летний Александр официально стал Кругом в феврале 2020 года.
Как выглядит сын Михаила Круга
Молодой человек учится на первом курсе Театрального института имени Щепкина и недавно записал дуэт со своей мамой.

«Не все люди, узнавая, чей я сын, любят меня. Кому-то это не нравится», — признается Александр.

Как сообщал «Рамблер», шансонье Михаил Круг был застрелен грабителями, ворвавшимися в его дом в Тверской области. В сентябре СК РФ отчитался о раскрытии убийства. К преступлению оказались причастны члены банды «Тверские волки» Дмитрий Веселов и Александр Агеев. Последний в настоящее время отбывает пожизненное заключение за другие преступления, Веселов был убит в 2003 году.
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Общество , Ирина Круг , Михаил Круг , СКР
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