Решение ООН по марихуане раскритиковали

Комиссия ООН по наркотическим средствам исключила марихуану из списка особо опасных наркотиков, о чем говорится в пресс-релизе на сайте организации. Известный певец, поэт и владелец клиники лечения и реабилитации от алкогольной, наркотической и игровой зависимости "ПС Клиника" Стас Пьеха и психиатр-нарколог, руководитель Крымского научно-практического центра наркологии Евгений Менчик в комментариях РИА Новости Крым высказались об этой инициативе.

Опасна. Нет сомнений

Как говорится в пояснительной записке по итогам заседания Комиссии, далеко не все голосовавшие поддержали эту инициативу: "за" оказались 27, 25 человек "против" и один воздержался от голосования. Авторы документа уточнили, что каннабис исключили исходя из рекомендаций Всемирной организации здравоохранения из-за якобы терапевтических свойств наркотика.

Певец Стас Пьеха отметил, что потребление марихуаны — путь к болезням.

"Конопля является как ступенькой к употреблению других психоделиков и синтетических наркотиков, так и вполне самостоятельной силой разрушения и клеток головного мозга, и сосудов, и ЦНС, и развивает энцефалопатию (отмирание клеток головного мозга), а также является причиной множества аварий, несчастных случаев и смертей. Конопля небезопасна: у многих она вызывает панические атаки, мышечные спазмы (т.к. сильно сужает сосуды по всему телу), провоцирует сердце работать на слишком высоких оборотах и изнашивает его", — подчеркнул Пьеха в комментарии РИА Новости Крым.

Он отметил, что среди его знакомых есть люди, которые часто курили марихуану.

"Знаю людей, которые курили систематически и получили расстройства ЦНС, псориаз, психозы, вспышки агрессии и прочее. Лично у меня от курения марихуаны были панические атаки, тахикардия и однажды — судорожный эпизод. У меня нет сомнений в том, что конопля — опасный наркотик", — заключил певец.

Не терять контроль

Психиатр-нарколог, руководитель Крымского научно-практического центра наркологии Евгений Менчик подчеркнул, что не знаком с "терапевтическими свойствами конопли", и часто именно с марихуаны начинается путь к более серьезным наркотикам.

"Мне никакие терапевтические свойства неведомы. От наркотиков никогда никакой пользы не бывает. Единственное — медицинское применение, когда используют опиаты в качестве обезболивающих препаратов. Да, исследования и практики по каннабиноидам проводились в США, где они используются для якобы (купирования) болевого синдрома или улучшения эмоционального состояния у людей с онкологическими заболеваниями", — заявил Менчик РИА Новости Крым.

Врач высказался категорически против любого снижения контроля за коноплей.

"Редко кто останавливается на одном психоактивном веществе и его эффекте. А сам факт дозволенности способствует расширению наркотического поля. Либерализация и послабление наркополитики ведет к расширению когорты наркозависимых. Если люди знаю, что это нелегально и незаконно, это отсеивает часть молодежи, которая еще не решила вопрос — пробовать или нет", — пояснил нарколог.