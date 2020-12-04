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Театр Антона Чехова в Москве объявил о закрытии 

ТАСС 1 час назад
Театр Чехова в Москве объявил о закрытии
Фото: РИА Новости
Частный Театр Антона Чехова в Москве вынужден приостановить свою деятельность, так как у него нет средств продолжать работу в режиме антикоронавирусных ограничений. Об этом сообщила в пятницу директор театра Ирина Григорьева.

"Мы отметили 30 лет своего существования, и, видимо, на этом наше дело заканчивается. Вчера мы выплатили зарплату, и на счету у нас осталось 100 тысяч, больше денег нет и не предвидится. Мы в конце декабря должны в минус сыграть два спектакля, и, видимо, на этом наша деятельность закончится. Мы замораживаем деятельность", — сказала директор.

По ее словам, театр не может выйти на окупаемость при ограничении заполняемости зала в 25% и вынужден отменить практически все спектакли.
Григорьева рассказала, что у театра огромные долги по аренде офиса в Центральном доме актера, миллионные долги по аренде складов для декораций, аренде площадок, на которых труппа играла в минус, чтобы выполнить обязательства перед зрителями, не ставшими сдавать билеты на перенесенные с весны спектакли.

"Деньги, которые зрители заплатили за билеты, на которые мы жили полгода, кончились, вернуть их мы не можем. И продать новые билеты мы не можем, потому что ограничения. Мы играем практически бесплатно и в минус, растут долги", — пояснила она.

В штате театра — 12 человек, но большое количество монтировщиков, костюмеров, реквизиторов и других членов постановочной команды работает по договору.

"Это огромное количество людей, оставшихся сейчас без средств к существованию", — сказала Григорьева.

Частная антреприза "Театр Антона Чехова" под руководством Леонида Трушкина открылась в Москве 8 февраля 1990 года, став первым в современной России негосударственным частным театром. В спектаклях театра играют Геннадий Хазанов, Федор Добронравов, Любовь Тихомирова. В разные годы с антрепризой сотрудничали Евгений Евстигнеев, Татьяна Васильева, Константин Райкин, Валерий Золотухин, Владимир Меньшов, Вера Алентова, Людмила Гурченко, Михаил Державин, Александр Ширвиндт, Мария Аронова, Армен Джигарханян, Чулпан Хаматова, Любовь Полищук, Виталий Соломин, Олег Басилашвили, Инна Чурикова и многие другие.
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Общество , Новости Москвы , Михаил Державин , Константин Райкин , Валерий Золотухин , Вера Алентова , Леонид Трушкин , Геннадий Хазанов , Евгений Евстигнеев , Людмила Гурченко , Мария Аронова , Олег Басилашвили , Федор Добронравов , Любовь Полищук , Любовь Тихомирова , Александр Ширвиндт , Инна Чурикова , Владимир Меньшов , Армен Джигарханян , Антон Чехов , Татьяна Васильева , Виталий Соломин , Чулпан Хаматова
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