Театр Чехова в Москве объявил о закрытии

Частный Театр Антона Чехова Москве вынужден приостановить свою деятельность, так как у него нет средств продолжать работу в режиме антикоронавирусных ограничений. Об этом сообщила в пятницу директор театра Ирина Григорьева.

"Мы отметили 30 лет своего существования, и, видимо, на этом наше дело заканчивается. Вчера мы выплатили зарплату, и на счету у нас осталось 100 тысяч, больше денег нет и не предвидится. Мы в конце декабря должны в минус сыграть два спектакля, и, видимо, на этом наша деятельность закончится. Мы замораживаем деятельность", — сказала директор.

По ее словам, театр не может выйти на окупаемость при ограничении заполняемости зала в 25% и вынужден отменить практически все спектакли.

Григорьева рассказала, что у театра огромные долги по аренде офиса в Центральном доме актера, миллионные долги по аренде складов для декораций, аренде площадок, на которых труппа играла в минус, чтобы выполнить обязательства перед зрителями, не ставшими сдавать билеты на перенесенные с весны спектакли.

"Деньги, которые зрители заплатили за билеты, на которые мы жили полгода, кончились, вернуть их мы не можем. И продать новые билеты мы не можем, потому что ограничения. Мы играем практически бесплатно и в минус, растут долги", — пояснила она.

В штате театра — 12 человек, но большое количество монтировщиков, костюмеров, реквизиторов и других членов постановочной команды работает по договору.