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Знаменитости не пришли проститься с актрисой Ниной Ивановой 

Экспресс газета 3 часа назад
Знаменитости не пришли проститься с Ниной Ивановой
Фото: РИА Новости
Коллеги проигнорировали траурное мероприятие, не прислали даже цветы.
В морге при московской больнице №59 прошло прощание c любимой зрителями актрисой Ниной Ивановой. Она бестяще сыграла педагога вечерней школы в «Весне на Заречной улице».
Партнером актрисы выступил тогда еще совсем молодой Николай Рыбников. История любви героев картины Марлева Хуциева мгновено прославила обоих артистов. но если Рыбников продолжил сниматься в успешных картинах, то для Ивановой роль Татьяны Сергеевны стала пиком карьеры. Ее еще приглашали в кино, но следующие фильмы с ее участием не получили такого же успеха, как «Весна…».
А в 90-е Иванова окончательно рассталась с кино (одно время работала ассистентом режиссера в "Ералаше") и устроилась в больницу сестрой-хозяйкой, где и проработала до пенсии. Она никогда не давала интервью, не участвовала в ток-шоу.
Скончалась Нина Иванова 1 декабря на 87-м году жизни. Проводить Нину Георгиевну в последний путь пришли несколько друзей и родствеников. Какие-то неизвестные поклонники ее творчества прислали роскошный букет. Артисты проигнорировали траурное мероприятие. Проститься с артисткой не пришел ни один из ее бывших коллег.
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Общество , Шоу-бизнес , Нина Иванова , Николай Рыбников
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