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Суд оштрафовал почти на полмиллиона рублей Ледовый дворец из-за концерта Басты 

ТК «Звезда» и ещё 3 22 минуты назад
Полмиллиона: Ледовый дворец оштрафовали из-за Басты
Фото: РИА Новости
Суд оштрафовал почти на полмиллиона рублей Ледовый дворец из-за концерта Басты.
Невский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 480 тысяч рублей администрацию Ледового дворца после концерта рэпера Басты.
Напомним, мероприятие прошло в конце ноября с нарушением санитарных норм в период пандемии COVID-19, передает ТАСС.
Сам Баста ранее ответил на обвинения, подчеркнув во время мероприятия были соблюдены все принятые городскими властями меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. При этом на видеокадрах с мероприятия, опубликованных в соцсетях отчетливо видно, что поклонники творчества Басты не соблюдают социальную дистанцию.
После этого Роспотребнадзор подал в суд на организаторов одного из концертов. Глава ведомства Анна Попова назвала массовые выступления недопустимыми в условиях пандемии коронавирусной инфекции.
Спустя несколько дней после инцидента были введены новые ограничения в Санкт-Петербурге для профилактики дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.
Согласно распоряжению губернатора Александра Беглова, петербургские музеи и театры закрываются с 30 декабря по 10 января. Также на этот период запрещена работа ресторанов и кафе.
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Комментарии
Общество , Шоу-бизнес , Анна Попова , Александр Беглов , Роспотребнадзор , ИТАР-ТАСС , Санкт-Петербург
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