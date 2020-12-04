Полмиллиона: Ледовый дворец оштрафовали из-за Басты

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Суд оштрафовал почти на полмиллиона рублей Ледовый дворец из-за концерта Басты.

Невский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 480 тысяч рублей администрацию Ледового дворца после концерта рэпера Басты.

Напомним, мероприятие прошло в конце ноября с нарушением санитарных норм в период пандемии COVID-19, передает ТАСС.

Сам Баста ранее ответил на обвинения, подчеркнув во время мероприятия были соблюдены все принятые городскими властями меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. При этом на видеокадрах с мероприятия, опубликованных в соцсетях отчетливо видно, что поклонники творчества Басты не соблюдают социальную дистанцию.

Спустя несколько дней после инцидента были введены новые ограничения в Санкт-Петербурге для профилактики дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.