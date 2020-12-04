Появилось видео начала вакцинации в Подмосковье 

3 декабря в Подмосковье началась массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. Первыми, кому введут "Спутник V", станут учителя, медицинские и социальные работники. Всего в Московской области уже открыто 70 пунктов вакцинации.

В нем уточняется, что вакцинация от коронавируса в регионе уже началась: прививаются медики и учителя. В перспективе прививку от COVID-19 сможет получить любой житель региона в возрасте от 18 до 60 лет при условии отсутствия противопоказаний.