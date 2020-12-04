Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Появилось видео начала вакцинации в Подмосковье 

Вадим Дроздов 1 час назад
3 декабря в Подмосковье началась массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. Первыми, кому введут "Спутник V", станут учителя, медицинские и социальные работники. Всего в Московской области уже открыто 70 пунктов вакцинации.
"По поручению губернатора (Московской области) Андрея Воробьева к середине декабря в Подмосковье будет развернуто более 90 пунктов вакцинации от коронавируса", — говорится в сообщении правительства Московской области.
В нем уточняется, что вакцинация от коронавируса в регионе уже началась: прививаются медики и учителя. В перспективе прививку от COVID-19 сможет получить любой житель региона в возрасте от 18 до 60 лет при условии отсутствия противопоказаний.
Общество , Видео , Андрей Воробьев , Правительство московской области
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео запуска ракеты-носителя «Союз-2» с Плесецка
00:57
Видео запуска ракеты-носителя «Союз-2» с Плесецка
Наука и техника
Учебные стрельбы расчетов БМП-3 попали на видео
01:15
Учебные стрельбы расчетов БМП-3 попали на видео
Армия
Опубликовано видео нового заявления Тихановской
02:00
Опубликовано видео нового заявления Тихановской
В мире
Появилось видео начала вакцинации в Подмосковье
02:47
Появилось видео начала вакцинации в Подмосковье
Общество
Девочку высадили из автобуса на мороз. Видео
03:04
Девочку высадили из автобуса на мороз. Видео
Происшествия
Видео ошибки врача, из-за которой ослеп ребёнок
02:18
Видео ошибки врача, из-за которой ослеп ребёнок
Происшествия
Видео с антиковидными мерами в Санкт-Петербурге
03:31
Видео с антиковидными мерами в Санкт-Петербурге
Общество
Коронавирусное ограбление ломбарда попало на видео
01:12
Коронавирусное ограбление ломбарда попало на видео
Происшествия
Олень вломился в магазин и попал на видео
01:23
Олень вломился в магазин и попал на видео
Происшествия
На российской трикотажной фабрике произошел взрыв
00:25
На российской трикотажной фабрике произошел взрыв
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение