Ещё
Далее:
Читайте также:
«Интимные места»: откровенная драма
«Интимные места»: откровенная драма Без стеснения ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Видео с антиковидными мерами в Санкт-Петербурге 

Вадим Дроздов 24 минуты назад
Власти Санкт-Петербурга приняли решение закрыть северную столицу на Новый год. Туристам настоятельно рекомендуется не посещать Санкт-Петербург до и во время новогодних праздников. Кафе, бары и рестораны не будут работать с 30 декабря по 3 января. В остальные дни новогодних праздников заведения общепита смогут работать только до 19:00. Также закрыты будут Эрмитаж и Русский музей. Любые массовые мероприятия не смогут посетить более 50 человек единовременно. Новые ограничения объяснили "уроком Басты". Именно после концерта этого рэпера власти города решили ужесточить ограничения и противокоронавирусные меры. Кроме этого Роспотребнадзор подал в суд на организаторов концертов Басты.
Общество , Видео , Эрмитаж , Правительство Санкт-Петербурга , Роспотребнадзор
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео с антиковидными мерами в Санкт-Петербурге
03:31
Видео с антиковидными мерами в Санкт-Петербурге
Общество
Коронавирусное ограбление ломбарда попало на видео
01:12
Коронавирусное ограбление ломбарда попало на видео
Происшествия
Олень вломился в магазин и попал на видео
01:23
Олень вломился в магазин и попал на видео
Происшествия
На российской трикотажной фабрике произошел взрыв
00:25
На российской трикотажной фабрике произошел взрыв
Происшествия
Мужчина с молотком напал на женщину, перепутав с женой
01:41
Мужчина с молотком напал на женщину, перепутав с женой
Происшествия Криминал
Чубайс заявил о своей отставке в «Роснано»
00:48
Чубайс заявил о своей отставке в «Роснано»
Политика
Зачет с унижениями невест-студенток на удаленке попал на видео
02:00
Зачет с унижениями невест-студенток на удаленке попал на видео
Общество Происшествия
Опубликовано видео «антикоронавирусного» ограбления в России
00:33
Опубликовано видео «антикоронавирусного» ограбления в России
Происшествия Криминал
Президент Туркмении сжег наркотики в крематории
01:22
Президент Туркмении сжег наркотики в крематории
В мире Политика
Москвичку едва не убило канализационным люком
00:50
Москвичку едва не убило канализационным люком
Происшествия Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение