Власти Санкт-Петербурга приняли решение закрыть северную столицу на Новый год. Туристам настоятельно рекомендуется не посещать Санкт-Петербург до и во время новогодних праздников. Кафе, бары и рестораны не будут работать с 30 декабря по 3 января. В остальные дни новогодних праздников заведения общепита смогут работать только до 19:00. Также закрыты будут Эрмитаж и Русский музей. Любые массовые мероприятия не смогут посетить более 50 человек единовременно. Новые ограничения объяснили "уроком Басты". Именно после концерта этого рэпера власти города решили ужесточить ограничения и противокоронавирусные меры. Кроме этого Роспотребнадзор подал в суд на организаторов концертов Басты.
Видео с антиковидными мерами в Санкт-Петербурге
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