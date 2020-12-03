Ещё
Далее:
Читайте также:
Что смотреть дома?
Что смотреть дома? Кино онлайн ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Стали известны дата и место прощания с Плотниковым 

RT на русском и ещё 2 1 час назад
Названы дата и место прощания с Плотниковым
Фото: РИА Новости
Прощание с народным артистом России Борисом Плотниковым, который скончался в возрасте 71 года, пройдёт в МХТ им. Чехова 5 декабря.
От этом сообщили ТАСС в Российском институте театрального искусства — ГИТИС.

«Прощание с Борисом Григорьевичем Плотниковым пройдёт в субботу в МХТ им. Чехова с 10:00 до 12:30. Далее — отпевание и похороны на Троекуровском кладбище», — сказали в пресс-службе учебного заведения.

Уточняется, что вход на прощание будет осуществляться по спискам.
О смерти Плотникова от коронавирусной инфекции COVID-19 стало известно 2 декабря.
Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи с его кончиной.
Видео дня. Телефонные номера звезд шоу-бизнеса слили в Сеть
RT на русском: последние новости
Актриса Васильева прокомментировала свои слова о Навальном Актриса Васильева прокомментировала свои слова о Навальном Онищенко выступил только за вакцинацию групп риска Онищенко выступил только за вакцинацию групп риска В ГД оценили идею внести изменения в закон о праве на приобретение оружия В ГД оценили идею внести изменения в закон о праве на приобретение оружия
Общество , Борис Плотников , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
На российской трикотажной фабрике произошел взрыв
00:25
На российской трикотажной фабрике произошел взрыв
Происшествия
Мужчина с молотком напал на женщину, перепутав с женой
01:41
Мужчина с молотком напал на женщину, перепутав с женой
Происшествия Криминал
Чубайс заявил о своей отставке в «Роснано»
00:48
Чубайс заявил о своей отставке в «Роснано»
Политика
Зачет с унижениями невест-студенток на удаленке попал на видео
02:00
Зачет с унижениями невест-студенток на удаленке попал на видео
Общество Происшествия
Опубликовано видео «антикоронавирусного» ограбления в России
00:33
Опубликовано видео «антикоронавирусного» ограбления в России
Происшествия Криминал
Президент Туркмении сжег наркотики в крематории
01:22
Президент Туркмении сжег наркотики в крематории
В мире Политика
Москвичку едва не убило канализационным люком
00:50
Москвичку едва не убило канализационным люком
Происшествия Новости Москвы
Вместо всеобщего оповещения город слушал храп дежурного
00:14
Вместо всеобщего оповещения город слушал храп дежурного
Общество В мире
Из-за разрыва газопровода огненный факел вспыхнул на Урале
00:23
Из-за разрыва газопровода огненный факел вспыхнул на Урале
Происшествия Пожары
Киркоров устроил вечеринку без масок, несмотря на COVID-19
00:49
Киркоров устроил вечеринку без масок, несмотря на COVID-19
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение