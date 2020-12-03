Петербуржцам сделали особое предложение

Жителям Петербурга на фоне запретов из-за пандемии коронавируса сделали особое предложение к Новому году. Об этом сообщает «Росбалт».

На сайте бесплатных объявлений появились услуги, в рамках которых петербуржцам предлагают пригласить к себе домой в новогоднюю ночь безопасных Деда Мороза и Снегурочку. Так, детей и взрослых готовы развлечь и поздравить сказочные герои с антителами.

«Они настоящие! Новогоднее настроение, Дедушка Мороз и Снегурочка с антителами, игры, песни, танцы», — говорится в одном из объявлений.

«С огромным опытом и верой в то, что умные родители приглашают дедушку не для галочки и не зовут абы кого. На фото я, костюм соответствует, антитела присутствуют», — подписал объявление другой «Дед Мороз».