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Жителям Петербурга на фоне запретов сделали особое предложение в новогоднюю ночь 

Lenta.ru 2 часа назад
Петербуржцам сделали особое предложение
Фото: РИА Новости
Жителям Петербурга на фоне запретов из-за пандемии коронавируса сделали особое предложение к Новому году. Об этом сообщает «Росбалт».
На сайте бесплатных объявлений появились услуги, в рамках которых петербуржцам предлагают пригласить к себе домой в новогоднюю ночь безопасных Деда Мороза и Снегурочку. Так, детей и взрослых готовы развлечь и поздравить сказочные герои с антителами.

«Они настоящие! Новогоднее настроение, Дедушка Мороз и Снегурочка с антителами, игры, песни, танцы», — говорится в одном из объявлений.

«С огромным опытом и верой в то, что умные родители приглашают дедушку не для галочки и не зовут абы кого. На фото я, костюм соответствует, антитела присутствуют», — подписал объявление другой «Дед Мороз».
2 декабря губернатор Северной столицы Александр Беглов распорядился, чтобы все кафе и рестораны Санкт-Петербурга были полностью закрыты с 30 декабря по 3 января. Ограничения не коснутся сервисов доставки, обслуживания навынос, производственных столовых, предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправках.
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Общество , Александр Беглов , Санкт-Петербург
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