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Алексей Панин вернулся в Россию 

Свободная пресса 1 час назад
Панин вернулся в Россию
Фото: РИА Новости
Российский актер Алексей Панин когда-то рассказал о своем переезде в Испанию. Однако он отметил, что не намерен покидать Россию окончательно.
Он хочет периодически возвращаться домой, чтобы участвовать в разных проектах. Стоит отметить, что его поклонники не поддержали уезд актера.
Сейчас он прибыл в Россию для совместного проекта с Лолитой Милявской. Он всегда говорил, что ему нравится Лолита за то, что она никогда не боялась косых взглядов и делала все, что хотела.
Кроме того, Панин хочет сниматься в кино, пишет Дни.ру.
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Общество , Лолита Милявская , Алексей Панин , Испания
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