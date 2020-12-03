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Стало известно о тайном письме Дорошиной о Ефремове 

Вероника Полынина 23 минуты назад
Стало известно о тайном письме Дорошиной о Ефремове
Фото: кадр из фильма "Любовь и голуби"
Звезда фильма «Любовь и голуби» Нина Дорошина в письме подруге сообщила, что Олег Ефремов, которого она всю жизнь любила, покончил с собой. Подруга Дорошиной Вера Карпова показала архивный документ в программы Андрея Малахова «Прямой эфир».
Нина Дорошина и Олег Ефремов много лет работали вместе, и актриса была тайно влюблена в коллегу. Женитьба Ефремова на Алле Покровской стала для Дорошиной настоящей трагедией.

«Для всех это был удар, а для Нинки — просто катастрофа. Она была так расстроена», — рассказала Вера Карпова в «Прямом эфире», ее слова приводит StarHit.

Впоследствии Дорошина вышла замуж за Олега Даля, но их союз не сложился. По мнению подруги, это произошло из-за того, что любимым мужчиной Дорошиной всегда оставался Ефремов. Вторым мужем Дорошиной был осветитель из «Современника» Владимир Ишков, с ним они прожили до 2004 года — до смерти Ишкова.
В одном из писем к подруге Дорошина писала о смерти Ефремова. Великий артист умер в 2000 году после продолжительной борьбы с заболеванием легких.

«24 мая его не стало, он покончил с собой. 31-го его похоронили. Я до сих пор как во сне. Во мне все умерло, затормозилось восприятие окружающего», — говорится в письме.

Дочь артиста Анастасия Ефремова назвала слова Дорошиной фантазиями.

«Ну какое самоубийство? Он умер во сне», — пояснила она.

Как сообщал «Рамблер», народная артистка РСФСР Нина Дорошина умерла в 2018 году в возрасте 83 лет из-за сердечного приступа.
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Комментарии 1
Общество , Олег Ефремов , Алла Покровская , Андрей Малахов , Вера Карпова , Нина Дорошина , StarHit
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