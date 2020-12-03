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Сын Александра Ширвиндта рассказал о состоянии артиста 

ТАСС 52 минуты назад
Сын Ширвиндта рассказал о его состоянии
Фото: РИА Новости
Художественный руководитель Московского театра сатиры, народный артист РСФСР Александр Ширвиндт, который вместе с супругой был госпитализирован в одну из московских больниц с коронавирусом, идет на поправку и в выходные отправится домой. Об этом в четверг сообщил его сын, телеведущий Михаил Ширвиндт.

"Мама и папа идут на поправку и в выходные уже отправятся домой", — написал он на своей странице в Instagram.

О том, что Ширвиндт и его супруга госпитализированы с коронавирусом, директор Театра сатиры Мамед Агаев сообщил ТАСС 25 ноября. Они находятся в 52-й больнице. Агаев и сын артиста, телеведущий Михаил Ширвиндт сказали ТАСС, что у Александра Анатольевича и его жены легкая форма коронавируса, с которой обычно лечатся дома, но, учитывая их возраст, было решено "подстраховаться".
Александр Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. Весной он отметил двойной юбилей — 50 лет в Театре сатиры и 20 лет на посту художественного руководителя. Московский академический театр сатиры открыл сезон после снятия ограничений 15 сентября. Тогда Ширвиндт отмечал, что традиционный сбор труппы перед открытием сезона решили не проводить из-за коронавируса.
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Комментарии
Общество , Михаил Ширвиндт , Александр Ширвиндт , ИТАР-ТАСС , Москва
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