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В Крыму 31 декабря объявлен выходным днем 

Российская Газета и ещё 8 1 час назад
В Крыму 31 декабря объявлен выходным днем
Фото: РИА Новости
Глава Республики Крым Сергей Аксенов принял решение на региональном уровне объявить 31 декабря 2020 года выходным днем. Но чтобы сделать последний четверг года нерабочим, выходной день переносится с 26 декабря, субботы, на 31 декабря. Об этом Аксенов написал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

— 31 декабря в Крыму будет объявлен выходным днем для госслужащих, лиц, замещающих госдолжности, а также работников всех подведомственных организаций и учреждений, — уточнил Аксенов. — Такую же рекомендацию получили муниципалитеты.

Глава Крыма отметил, что, по его мнению, в последний день уходящего года жители полуострова должны находиться дома с семьей.

— Новый год — семейный праздник, а в этом году с учетом эпидобстановки особенно важно не подвергать опасности себя и своих родных, — считает он. — В очередной раз призываю крымчан со всей ответственностью отнестись к этому вопросу, чтобы не омрачить праздничное настроение и планы на грядущий год.

Ранее федеральные власти оставили регионам на усмотрение возможность объявить 31 декабря выходным днем. Первой это сделала Белгородская область. К ней присоединилась и Курская.
Напомним, в Крыму с 20 декабря по 15 января запрещены все массовые мероприятия. Тем не менее муниципальные власти украшают города и поселки новогодней иллюминацией и елками.
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Комментарии
Общество , Сергей Аксенов , Республика Крым
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