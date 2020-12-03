В Крыму 31 декабря объявлен выходным днем 

— Новый год — семейный праздник, а в этом году с учетом эпидобстановки особенно важно не подвергать опасности себя и своих родных, — считает он. — В очередной раз призываю крымчан со всей ответственностью отнестись к этому вопросу, чтобы не омрачить праздничное настроение и планы на грядущий год.