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«Извините»: туристов попросили не приезжать в Петербург 

Павел Тиунов 35 минут назад
«Извините»: туристов попросили не приезжать в Петербург
Фото: ТАСС
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин попросил туристов воздержаться от посещения северной столицы на новогодних каникулах в этом году, сообщает ТАСС. Он подчеркнул, что принято решение сознательно снизить туристическую привлекательность города.

«Мы очень любим гостей, очень любим туристов, но, извините, не в этом году», — заявил чиновник.

Елин подчеркнул, что в сложившейся ситуации на фоне угрозы распространения коронавируса стоит позаботиться о своем здоровье, здоровье родных и близких. По его словам, в связи с этим городские власти приняли решение снизить туристическую привлекательность Петербурга введением более жестких ограничительных мер.
Пару дней назад стало известно, что в Санкт-Петербурге с 4 декабря будут закрыты аквапарки и океанариумы, музеи, выставки и театры в зданиях ТЦ. Несовершеннолетним до 16 лет вообще запрещается доступ в театры. Массовые мероприятия разрешено проводить при наполняемости залов не более, чем на 25%. С 30 декабря по 3 января будут закрыты все кафе, рестораны и иные организации общепита. С 4 по 10 января они будут обязаны закрываться в 19.00. Для людей пожилого возраста старше 65 лет вводится обязательный режим самоизоляции. Всем организациям настойчиво рекомендуют усилить дезинфекцию помещений, особенно это касается торговых предприятий и перевозчиков.
Ранее, как сообщал «Рамблер», министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, что в некоторых регионах России ситуация с коронавирсуом остается очень тревожной. В пример он привел Санкт-Петербург и Калининградскую область, где в настоящее время, по его словам, свободно менее 5% коечного фонда.
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Общество , Евгений Елин , Михаил Мурашко , ИТАР-ТАСС
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