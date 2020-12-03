Ещё
Далее:
Читайте также:
Covid-19: все, что важно знать сегодня
Covid-19: все, что важно знать сегодня Узнать правду ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

В России замедлился темп спада рождаемости 

Lenta.ru 1 час назад
В России замедлился темп спада рождаемости
Фото: ТАСС
Рождаемость продолжает снижаться в России, однако темп спада замедляется. Об этом заявила заместитель министра труда Ольга Баталина, передает РИА Новости в четверг, 3 декабря.

«В целом, если мы смотрим на демографическую ситуацию в январе-сентябре текущего года, то мы видим, что у нас процессы снижения рождаемости сохраняются. При этом отмечу, что сам темп спада замедляется», — сказала Баталина.

По словам чиновницы, в первые девять месяцев 2020 года в России родилось почти 1,7 миллиона детей. Это на 47 тысяч меньше, чем в аналогичный период прошлого года, отметила Баталина.
Ранее стало известно, что в России в сентябре 2020 года был зафиксирован первый прирост рождаемости. По данным Росстата, родились 130,4 тысячи детей, что превышает показатели 2019 года на 7,5 процента. Таким образом, прирост рождаемости составил 9145 младенцев (130 476 в сентябре 2020 года против 121 331 — в сентябре 2019).
Видео дня. Телефонные номера звезд шоу-бизнеса слили в Сеть
Последние новости
В России установлен новый антирекорд по заболеваемости COVID-19 в сутки В России установлен новый антирекорд по заболеваемости COVID-19 в сутки Отставку Чубайса утвердили Отставку Чубайса утвердили В Совфеде отреагировали на бойкот встречи Совбеза ООН по Украине В Совфеде отреагировали на бойкот встречи Совбеза ООН по Украине
Комментарии 1
Общество , Ольга Баталина , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео «антикоронавирусного» ограбления в России
00:33
Опубликовано видео «антикоронавирусного» ограбления в России
Происшествия Криминал
Президент Туркмении сжег наркотики в крематории
01:22
Президент Туркмении сжег наркотики в крематории
В мире Политика
Москвичку едва не убило канализационным люком
00:50
Москвичку едва не убило канализационным люком
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео храпа «всеобщего оповещения» в Китае
00:14
Опубликовано видео храпа «всеобщего оповещения» в Китае
Общество В мире
Из-за разрыва газопровода огненный факел вспыхнул на Урале
00:23
Из-за разрыва газопровода огненный факел вспыхнул на Урале
Происшествия Пожары
Киркоров отметил день рождения дочери, несмотря на COVID-19
00:49
Киркоров отметил день рождения дочери, несмотря на COVID-19
Шоу-бизнес
Скорые с кислородом в Курске попали на видео
00:56
Скорые с кислородом в Курске попали на видео
Происшествия
Пожар в московском онкоцентре попал на видео
00:27
Пожар в московском онкоцентре попал на видео
Происшествия
Видео самостоятельного ремонта дороги от челябинца
00:47
Видео самостоятельного ремонта дороги от челябинца
Общество
Видео последствий взрыва газа в Нур-Султане
02:08
Видео последствий взрыва газа в Нур-Султане
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение