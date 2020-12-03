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В России за сутки выявили 28 145 заразившихся коронавирусом. Это максимум за пандемию 

ТАСС 1 час назад
В РФ зафиксирован новый максимум заболевших за сутки
Фото: ТАСС
Число заразившихся коронавирусом в России за сутки увеличилось на 28 145, что является максимумом с начала пандемии. Общее количество инфицированных выросло до 2 375 546, сообщили журналистам в четверг в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.
В относительном выражении, по данным штаба, прирост увеличился до 1,2%.
Число выписанных пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 29 502, это максимум с начала пандемии. Всего уже выздоровел 1 859 851 человек.
Согласно данным штаба, число вылечившихся за сутки пациентов вновь превысило количество заразившихся. Доля выздоровевших увеличилась до 78,3%.
Число летальных исходов за сутки возросло на 554 против 589 днем ранее. Всего от инфекции умерли 41 607 пациентов. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,75%, следует из данных штаба.
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