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Число ушедших на карантин школ в России увеличилось до 62 

РИА Новости 56 минут назад
Число ушедших на карантин школ увеличилось
Фото: РИА Новости
Число ушедших на карантин из-за COVID-19 школ в России увеличилось до 62, следует из инфографики, опубликованной в Telegram-канале министерства просвещения "Большая перемена РФ".
Второго декабря сообщалось о 49 школах, ушедших на карантин.

"Всего в 62 школах в 28 регионах сохраняются карантинные меры в связи с распространением COVID-19", — говорится в сообщении, где также уточняется, что это составляет 0,16% от всех школ в стране.

Среди отдельных классов закрытые на карантин составляют 0,91% от общего количества, следует из данных министерства.
За 1 декабря ушли на карантин 15 школ, вышли с карантина две.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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